Гарначо хочет уйти в «Челси» и поставил ультиматум «Манчестер Юнайтед»

Как утверждает Daily Mail со ссылкой инсайдера Фабрицио Романо, Гарначо выдвинул манкунианцам ультиматум, дав понять, что готов просидеть в запасе 6−12 месяцев, пока «МЮ» не отпустит его в лондонский клуб. Отмечается, что «Юнайтед» снизил запрашиваемую сумму в 70 млн фунтов за игрока и теперь готов отпустить его за 50 млн.