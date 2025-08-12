Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.80
П2
1.96
Футбол. Кубок России
18:30
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.00
П2
7.90
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.69
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.65
П2
5.90
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Пафос
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
3.17
X
3.41
П2
2.40
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Виктория Пл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.33
П2
4.93
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Фенербахче
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.47
П2
5.27
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Брюгге
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.14
П2
4.30
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.11
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Слован Бр
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.05
П2
4.80
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.06
П2
6.34
Футбол. Лига Европы
21:45
Шелбурн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.81
П2
1.77
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Црвена Звезда
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.64
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.10
П2
6.22

Гарначо хочет уйти в «Челси» и поставил ультиматум «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо пытается вынудить руководство клуба принять предложение «Челси», который заинтересован в подписании 21-летнего аргентинца.

Источник: Getty Images

Как утверждает Daily Mail со ссылкой инсайдера Фабрицио Романо, Гарначо выдвинул манкунианцам ультиматум, дав понять, что готов просидеть в запасе 6−12 месяцев, пока «МЮ» не отпустит его в лондонский клуб. Отмечается, что «Юнайтед» снизил запрашиваемую сумму в 70 млн фунтов за игрока и теперь готов отпустить его за 50 млн.

В прошлом сезоне Гарначао отметился 11 голами и 10 ассистами в 58 матчах за «МЮ» во всех турнирах.

Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.
Читать дальше