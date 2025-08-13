Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Оренбург
1
:
Ахмат
0
Скрипченко покинул пост главного тренера ФК «Динамо-Минск»

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вадим Скрипченко покинул пост главного тренера футболистов минского «Динамо». Действие контракта прекращено по соглашению сторон. Такая информация размещена на официальном сайте чемпионов Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Источник: ФК "Динамо" Минск

Отмечается, что ФК «Динамо-Минск» был заинтересован в продолжении работы с Вадимом Скрипченко, но в итоге просьба специалиста о досрочном завершении трудовых отношений была удовлетворена. Скрипченко возглавил столичных динамовцев в ноябре 2022 года. Под его руководством команда после 19-летнего перерыва в 2023 году стала чемпионом Беларуси, а в следующем сезоне защитила титул.

Исполнять обязанности главного тренера минского «Динамо» продолжит Александр Павлов, в штаб которого вошел Дмитрий Ленцевич.