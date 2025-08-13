Скрипченко покинул пост главного тренера ФК «Динамо-Минск»

Отмечается, что ФК «Динамо-Минск» был заинтересован в продолжении работы с Вадимом Скрипченко, но в итоге просьба специалиста о досрочном завершении трудовых отношений была удовлетворена. Скрипченко возглавил столичных динамовцев в ноябре 2022 года. Под его руководством команда после 19-летнего перерыва в 2023 году стала чемпионом Беларуси, а в следующем сезоне защитила титул.