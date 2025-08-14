Сафонов заявил, что гордится характером ПСЖ после победы в Суперкубке УЕФА

Сафонов выступает за ПСЖ с лета 2024 года, ранее он играл за «Краснодар». В дебютном сезоне за парижскую команду голкипер сыграл в 17 матчах в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Вместе с ПСЖ россиянин стал победителем Лиги чемпионов, а также чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции.