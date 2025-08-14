Сафонов заявил, что гордится характером ПСЖ после победы в Суперкубке УЕФА

ТАСС, 14 августа. Российский голкипер французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов гордится футболистами команды и их характером, который они проявили в матче за Суперкубок УЕФА. Об этом Сафонов написал в своем Telegram-канале.
ПСЖ в серии пенальти обыграл английский «Тоттенхэм» со счетом 4:3. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, французская команда сумела отыграть два мяча в концовке встречи. Сафонов не принял участия в матче, дебютную встречу в составе парижан провел французский голкипер Люка Шевалье, перешедший в команду 9 августа из французского «Лилля».
«Эмоции утихают, и приходит осознание, насколько важную и крутую вещь мы вчера сделали. Горд командой и нашим характером», — написал Сафонов.
Сафонов выступает за ПСЖ с лета 2024 года, ранее он играл за «Краснодар». В дебютном сезоне за парижскую команду голкипер сыграл в 17 матчах в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Вместе с ПСЖ россиянин стал победителем Лиги чемпионов, а также чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции.