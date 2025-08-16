Ричмонд
«Вильярреал» победил «Овьедо», играя с 28-й минуты в большинстве в 1-м туре Ла Лиги

Завершился матч 1-го тура испанской Ли Лиги между «Вильярреалом» и новичком элитного дивизиона «Овьедо».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Муньис Руис. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Футбол
Испания 2025/2026
1-й тур, 15.08.2025, 22:30
Вильярреал
2
Овьедо
0

На 14-й минуте экс-форвард «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Хосе Саломон Рондон мог вывести «Овьедо» вперёд, но не реализовал пенальти. На 28-й минуте за две жёлтые карточки был удалён полузащитник гостей Альберто Рейна. На 29-й минуте счёт открыл нападающий «Вильярреала» Этта Эйонг. На 36-й минуте с передачи экс-игрока «Арсенала» Николя Пепе отличился опорник Пап Гейе. 40-летний полузащитник «Овьедо» Санти Касорла вышел на замену на 85-й минуте.

Ранее, в стартовом матче сезона-2025/2026 испанской Ла Лиги «Жирона» дома уступила «Райо Вальекано» со счётом 1:3. На 43-й минуте у хозяев был удалён голкипер Пауло Гассанига. Во втором тайме ворота команды защищал 20-летний Владислав Крапивцов.

Жирона
1:3
Первый тайм: 0:3
Райо Вальекано
Футбол, Испания, 1-й тур
15.08.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Montilivi
Главные тренеры
Мичел
Иньиго Перес
Голы
Жирона
Хоэль Рока
(Виктор Цыганков)
57′
Райо Вальекано
Хорхе Де Фрутос
18′
Ривера Альваро Гарсия
(Хорхе Де Фрутос)
20′
Изи Палазон
45′
Составы команд
Жирона
13
Пауло Гассанига
43′
33
Хоэль Рока
22
Джон Солис
15
Виктор Цыганков
5
Сильва Давид Лопес
18
Ладислав Крейчи
4
Арнау Мартинес
58′
2
Уго Ринкон
17
Дэйли Блинд
58′
12
Витор Рейс
21
Янхель Эррера
70′
11
Тома Лемар
19
Боян Миовски
45′
25
Владислав Крапивцов
10
Ясер Асприлья
46′
8
Кристиан Порту
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
2
Андрей Рацю
3
Пеп Чаваррия
7
Изи Палазон
24
Флориан Лежен
6
Пате Сисс
18
Ривера Альваро Гарсия
85′
22
Альфонсо Эспино
4
Педро Диас
70′
15
Херард Гумбау
19
Хорхе Де Фрутос
81′
11
Рэнди Нтека
5
Луис Фелипе
15′
46′
27
Пелайо Фернандес
17
Унаи Лопес
81′
23
Оскар Валентин
Статистика
Жирона
Райо Вальекано
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
7
15
Удары в створ
2
4
Угловые
2
4
Фолы
8
17
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти