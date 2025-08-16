«Вильярреал» победил «Овьедо», играя с 28-й минуты в большинстве в 1-м туре Ла Лиги

Команды играли на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Муньис Руис. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.
На 14-й минуте экс-форвард «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Хосе Саломон Рондон мог вывести «Овьедо» вперёд, но не реализовал пенальти. На 28-й минуте за две жёлтые карточки был удалён полузащитник гостей Альберто Рейна. На 29-й минуте счёт открыл нападающий «Вильярреала» Этта Эйонг. На 36-й минуте с передачи экс-игрока «Арсенала» Николя Пепе отличился опорник Пап Гейе. 40-летний полузащитник «Овьедо» Санти Касорла вышел на замену на 85-й минуте.
Ранее, в стартовом матче сезона-2025/2026 испанской Ла Лиги «Жирона» дома уступила «Райо Вальекано» со счётом 1:3. На 43-й минуте у хозяев был удалён голкипер Пауло Гассанига. Во втором тайме ворота команды защищал 20-летний Владислав Крапивцов.
Мичел
Иньиго Перес
Хоэль Рока
(Виктор Цыганков)
57′
Хорхе Де Фрутос
18′
Ривера Альваро Гарсия
(Хорхе Де Фрутос)
20′
Изи Палазон
45′
13
Пауло Гассанига
43′
33
Хоэль Рока
22
Джон Солис
15
Виктор Цыганков
5
Сильва Давид Лопес
18
Ладислав Крейчи
4
Арнау Мартинес
58′
2
Уго Ринкон
17
Дэйли Блинд
58′
12
Витор Рейс
21
Янхель Эррера
70′
11
Тома Лемар
19
Боян Миовски
45′
25
Владислав Крапивцов
10
Ясер Асприлья
46′
8
Кристиан Порту
13
Аугусто Баталья
2
Андрей Рацю
3
Пеп Чаваррия
7
Изи Палазон
24
Флориан Лежен
6
Пате Сисс
18
Ривера Альваро Гарсия
85′
22
Альфонсо Эспино
4
Педро Диас
70′
15
Херард Гумбау
19
Хорхе Де Фрутос
81′
11
Рэнди Нтека
5
Луис Фелипе
15′
46′
27
Пелайо Фернандес
17
Унаи Лопес
81′
23
Оскар Валентин
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти