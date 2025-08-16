«Вильярреал» победил «Овьедо», играя с 28-й минуты в большинстве в 1-м туре Ла Лиги

На 14-й минуте экс-форвард «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Хосе Саломон Рондон мог вывести «Овьедо» вперёд, но не реализовал пенальти. На 28-й минуте за две жёлтые карточки был удалён полузащитник гостей Альберто Рейна. На 29-й минуте счёт открыл нападающий «Вильярреала» Этта Эйонг. На 36-й минуте с передачи экс-игрока «Арсенала» Николя Пепе отличился опорник Пап Гейе. 40-летний полузащитник «Овьедо» Санти Касорла вышел на замену на 85-й минуте.