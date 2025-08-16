Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Манчестер Сити
0
Все коэффициенты
П1
7.00
X
4.40
П2
1.53
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Арсенал
1
:
Енисей
2
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.30
П2
1.85
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Чайка
1
:
Шинник
1
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.65
П2
2.90
Футбол. Франция
2-й тайм
Ланс
0
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
4.33
П2
1.35
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Сокол
1
:
Ротор
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.50
П2
50.00
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.44
П2
12.75
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.55
П2
4.05
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.57
П2
1.40
Футбол. Франция
22:05
Ницца
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.42
П2
3.67
Футбол. Испания
22:30
Алавес
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.13
П2
3.87
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.11
П2
3.30
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Родина
0
П1
X
П2

«Тоттенхэм» разгромил «Бернли» в матче АПЛ

«Тоттенхэм» обыграл «Бернли» в матче первого тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Лондонский «Тоттенхэм» дома разгромил «Бернли» в матче первого тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, которая прошла в субботу в Лондоне, завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Дубль оформил Ришарлиссон (10-я и 60-я минуты), еще один мяч забил Бреннан Джонсон (66).

Во втором туре «Тоттенхэм» встретится в гостях с «Манчестер Сити» 23 августа, а «Бернли» в тот же день примет «Сандерленд».

Результаты других матчей:

«Брайтон» — «Фулхэм» — 1:1;

«Сандерленд» — «Вест Хэм» — 3:0.

Узнать больше по теме
ФК «Манчестер Сити»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
Один из самых успешных и узнаваемых футбольных клубов не только в Англии, но и во всем мире — ФК «Манчестер Сити». В этом сезоне команда Гвардиолы угодила в затяжной кризис, но все равно продолжает бороться за самые высокие места сразу в нескольких турнирах. В этой статье мы опишем ключевые моменты в истории клуба, его символику, текущий состав, расписание матчей, статистику и многое другое.
Читать дальше