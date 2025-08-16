«Тоттенхэм» разгромил «Бернли» в матче АПЛ

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Лондонский «Тоттенхэм» дома разгромил «Бернли» в матче первого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Лондоне, завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Дубль оформил Ришарлиссон (10-я и 60-я минуты), еще один мяч забил Бреннан Джонсон (66).
Во втором туре «Тоттенхэм» встретится в гостях с «Манчестер Сити» 23 августа, а «Бернли» в тот же день примет «Сандерленд».
Результаты других матчей:
«Брайтон» — «Фулхэм» — 1:1;
«Сандерленд» — «Вест Хэм» — 3:0.
Узнать больше по теме
ФК «Манчестер Сити»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
Один из самых успешных и узнаваемых футбольных клубов не только в Англии, но и во всем мире — ФК «Манчестер Сити». В этом сезоне команда Гвардиолы угодила в затяжной кризис, но все равно продолжает бороться за самые высокие места сразу в нескольких турнирах. В этой статье мы опишем ключевые моменты в истории клуба, его символику, текущий состав, расписание матчей, статистику и многое другое.Читать дальше