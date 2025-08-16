Сезон «Барсы» начался со скандального гола! А соперник остался вдевятером ещё до перерыва

«Барселона» открыла сезон победой в 1-м туре Примеры над «Мальоркой». Но после этой встречи будет больше разговоров о судействе, а не об игре команды Ханс-Дитера Флика.
Каталонский клуб продолжает испытывать проблемы с заявкой игроков. Только в день матча с «Мальоркой» стало известно, что «Барселона» смогла зарегистрировать двух своих новичков — голкипера Гарсию и форварда Рашфорда. Жоан сразу был включён в стартовый состав, а вот Маркус начал эту встречу на скамейке запасных.
С первых минут вся игра шла на половине поля команды Хагобы Аррасате. «Барселона» владела мячом более 70% времени, тогда как соперник защищался низким блоком — по ситуации у «Мальорки» пятым в линию обороны садился опорник. Тем не менее это не уберегло хозяев от пропущенного мяча уже на седьмой минуте. Очень простой гол соорудил чемпион Испании! Ямаль сначала сохранил улетавший в аут мяч, а затем вырезал кросс справа на Рафинью, которого пустил за спину Морей. Бразилец забил головой с нескольких метров.
«Мальорка», как и все противники «Барселоны» в прошлом сезоне, пыталась убегать в контратаки за счёт забросов за спины защитникам каталонцев — команда Флика держала линию обороны на уровне центральной линии. Но до 20-й минуты у хозяев было лишь одно касание в чужой штрафной. Гарсия отдыхал. Только в середине первого тайма, когда Ямаль зачём-то полез в обводку при выходе из обороны и потерял мяч, у новичка «Барсы» появилась работа. Мурики размял его несложным ударом.
А вскоре после этого команда Флика забила гол, который наверняка вызовет скандал в Испании. В той атаке Ямаль зарядил издали — попал в голову Раильо. Капитан «Мальорки» упал в штрафной, схватился за голову. Это был нокдаун. Тем не менее судья Монтеро не остановил игру, а футболисты «Барселоны» не стали выбивать мяч. Когда Торрес (заменявший в роли форварда травмированного Левандовского) пробил из-за штрафной, вратарь Роман даже не прыгнул. Рефери гол засчитал — хозяева негодовали.
«Барселона» забила два мяча двумя ударами в створ. «Мальорка» же завершала первый тайм… вдевятером! На исходе получаса Морланес заработал вторую жёлтую карточку за фол на Ямале, а перед перерывом Мурики получил прямую красную, попав высоко поднятой ногой по лицу вратарю Гарсии. Только благодаря VAR Монтеро разглядел фол на удаление. Разумеется, в раздевалки судейская бригада уходила под свист и брань с трибун.
Эмоций, мелких стычек игроков было много, а вот футбол фактически закончился. Второй тайм превратился в хорошую тренировку для «Барселоны». Команда Флика спокойно контролировала мяч, имея преимущество в два человека, и шла за третьим голом. У «Мальорки» оставалась одна задача — не развалиться, не получить разгром мячей в пять-семь. Почему-то немецкий тренер не спешил с дебютом Рашфорда, выпустив в перерыве только Ольмо вместо Фермина.
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» появился на поле лишь в середине тайма, когда Флик сделал тройную замену. Одновременно состоялась премьера в первой команде «Барселоны» 18-летнего Торрентса. Юный левый защитник добавил огня на своём фланге. Каталонцы продолжали наступать, тем не менее никак не могли забить. «Мальорка» кое-как отбивалась, иногда ей откровенно везло. Сначала Рафинья попал в штангу, потом ещё и Ольмо. В линию обороны у чемпиона опускался также де Йонг, а с выходом Кунде в центр передвинулся другой Гарсия — Эрик.
«Барселона» нанесла за тайм 17 ударов против двух у «Мальорки» (в створ — 6:0), но, как ни удивительно, не забила девятерым до компенсированного времени. Рашфорд даже в этих обстоятельствах ничего сверхъестественного не показал. А на 90+4-й минуте Ямаль всё-таки превратил победу каталонцев в крупную. Ламин завёлся после конфликта с соперником и наказал хозяев красивым голом. В фирменном стиле сместился с фланга в центр, уйдя от троих, и точно выстрелил из полукруга. Таким образом, Ямаль начал новый сезон с 1+1.
Ягоба Аррасате
Ханс-Дитер Флик
Рафинья
(Ламин Ямаль)
7′
Ферран Торрес
23′
Ламин Ямаль
(Гави)
90+4′
13
Лео Роман
7
Ведат Муричи
39′
21
Антонио Райльо
24
Мартин Вальент
8
Мануэль Морланес
24′
33′
6
Антонио Санчес
2
Матеу Морей
9′
46′
5
Омар Маскарель
22
Хоан Мохика
90′
3
Тони Лато
11
Такума Асано
46′
14
Дани Родригес
10
Серхи Дардер
83′
28
Хан Салас
20
Пабло Торре
42′
46′
18
Матео Джозеф
13
Хоан Гарсия
24
Эрик Гарсия
10
Ламин Ямаль
4
Рональд Араухо
8
Педри
21
Френки де Йонг
3
Алехандро Бальде
68′
26
Йофре Торрентс
11
Рафинья
45+7′
77′
23
Жюль Кунде
16
Фермин Лопес
46′
20
Дани Ольмо
7
Ферран Торрес
69′
6
Гави
5
Пау Кубарси
69′
14
Маркус Рэшфорд
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти