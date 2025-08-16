Сезон «Барсы» начался со скандального гола! А соперник остался вдевятером ещё до перерыва

«Барселона» нанесла за тайм 17 ударов против двух у «Мальорки» (в створ — 6:0), но, как ни удивительно, не забила девятерым до компенсированного времени. Рашфорд даже в этих обстоятельствах ничего сверхъестественного не показал. А на 90+4-й минуте Ямаль всё-таки превратил победу каталонцев в крупную. Ламин завёлся после конфликта с соперником и наказал хозяев красивым голом. В фирменном стиле сместился с фланга в центр, уйдя от троих, и точно выстрелил из полукруга. Таким образом, Ямаль начал новый сезон с 1+1.