«ПСЖ» стартовал с минимальной победы над «Нантом» в новом сезоне Лиги 1

Завершился матч 1-го тура чемпионата Франции сезона-2025/2026, в котором встречались «Нант» и «ПСЖ».

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Метц). Победу одержали гости со счётом 1:0.

Единственный гол на 67-й минуте забил полузащитник «ПСЖ» Витинья. Отметим, что на 77-й минуте нападающий Гонсалу Рамуш смог удвоить преимущество гостей, однако гол был отменён после просмотра VAR.

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов остался на эту игру в запасе.

Во 2-м туре «Нант» сыграет на выезде со «Страсбургом» 24 августа, а «ПСЖ» двумя днями ранее примет на своём поле «Анже».

Нант
0:1
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Франция, 1-й тур
17.08.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Главные тренеры
Луиш Каштру
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Витор Феррейра Витинья
(Нуну Мендеш)
67′
Составы команд
Нант
16
Антони Лопеш
98
Кельвен Амьян
45+1′
3
Николя Козза
6
Чидози Авазьем
78
Тилель Тати
8
Йоханн Лепено
90
Яссин Бенаттаб
59′
7
Хюн Сок Хонг
66
Луи Леру
86′
17
Тадибу Ассумани
5
Хьок Кью Квон
79′
13
Франсис Коклен
31
Ахмед Мостафа Мохамед
79′
14
Амади Камара
11
Баэреба Гирасси
59′
39
Матти Аблен
ПСЖ
30
Люка Шевалье
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
29
Брэдли Барколя
6
Илья Забарный
4
Лукас Бералдо
21
Люка Эрнандез
61′
2
Ашраф Хакими
80′
19
Ли Кан Ин
61′
25
Нуну Мендеш
8
Фабиан Руис
61′
14
Дезире Дуэ
9
Гонсалу Рамуш
78′
7
Хвича Кварацхелия
49
Ибраим Мбай
61′
10
Усман Дембеле
Статистика
Нант
ПСЖ
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
6
18
Удары в створ
0
4
Угловые
2
7
Фолы
6
6
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти