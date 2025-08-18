«Атлетико» проиграл «Эспаньолу» в матче 1-го тура Ла Лиги, забив первым

После финального свистка зафиксирована победа «Эспаньола» со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Стейдж Фронт» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра матча выступил Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания).
Хулиан Альварес на 37-й минуте открыл счёт в матче и вывел гостей вперёд. Мигель Анхель на 73-й минуте вернул равенство на табло. Победный гол «Эспаньола» на 84-й минуте забил Пере Милья.
В следующем туре «Эспаньол» сыграет в гостях с «Реалом Сосьедад» 24 августа, «Атлетико» 23 августа примет на своём поле «Эльче».
Футбол, Испания, 1-й тур
17.08.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Stage Front Stadium
Главные тренеры
Маноло Гонсалес
Диего Симеоне
Голы
Эспаньол
Мигель Рубио
(Эдуардо Экспосито)
73′
Пере Милья
(Омар Эль Хилали)
84′
Атлетико
Хулиан Альварес
37′
Составы команд
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
23
Омар Эль Хилали
74′
22
Карлос Ромеро
6
Леандро Кабрера
8
Эдуардо Экспосито
10
Поль Лосано
17
Жофре Каррерас
46′
19
Кике Гарсия
7
Хави Пуадо
88′
12
Хосе Салинас
90′
14
Рамон Терратс
46′
24
Тайрис Долан
9
Роберто Фернандес
74′
11
Пере Милья
5
Фернандо Калеро
54′
66′
15
Мигель Рубио
Атлетико
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
72′
3
Маттео Руджери
20
Джулиано Симеоне
24
Робен Ле Норман
67′
17
Давид Ганцко
11
Тьяго Альмада
68′
7
Антуан Гризманн
10
Алекс Баэна
68′
81
Джакомо Распадори
19
Хулиан Альварес
82′
9
Александр Серлот
4
Конор Галлахер
46′
6
Коке
5
Джонни Кардозо
42′
46′
8
Пабло Барриос
Статистика
Эспаньол
Атлетико
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
10
15
Удары в створ
5
4
Угловые
1
3
Фолы
14
11
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Матео Бускетс Феррер
(Испания)
