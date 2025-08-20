Ричмонд
«Реал» установил рекорд чемпионатов Испании по футболу

Мадридская команда обыграла «Осасуну» и установила рекорд по количеству сезонов подряд без поражений в стартовом туре.

Источник: Reuters

МАДРИД, 20 августа. /ТАСС/. «Реал» со счетом 1:0 обыграл «Осасуну» и установил новый рекорд чемпионатов Испании по футболу по количеству сезонов подряд без поражений в стартовом туре. Встреча прошла в Мадриде.

Мяч на 51-й минуте с пенальти забил Килиан Мбаппе.

«Реал» не проигрывает в матчах первого тура чемпионата Испании 17 лет подряд. В сезоне-2008/09 команда из Мадрида на выезде уступила «Депортиво» со счетом 1:2. «Реал» превзошел собственный рекорд по этому показателю, который был установлен с сезона-1961/62 по сезон-1976/77.

В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с «Овьедо», «Осасуна» примет «Валенсию». Оба матча пройдут 24 августа.

Реал
1:0
Первый тайм: 0:0
Осасуна
Футбол, Испания, 1-й тур
19.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Алессио Лиши
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
51′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
8
Федерико Вальверде
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
90′
3
Эдер Милитау
24
Дин Хейсен
12
Трент Александр-Арнолд
68′
2
Даниэль Карвахаль
15
Арда Гюлер
90′
19
Дани Себальос
21
Браим Диас
68′
30
Франко Мастантуоно
7
Винисиус Жуниор
78′
16
Гонсало Гарсия
Осасуна
1
Серхио Эррера
22
Энцо Бойомо
24
Алехандро Катена
19
Валентен Розье
23
Абель Бретонес
90+4′
17
Анте Будимир
7
Хон Монкайола
6
Лукас Торро
3
Хуан Крус
85′
9
Рауль Гарсия
14
Рубен Гарсия
66′
21
Виктор Муньос
10
Аймар Орос
77′
16
Бордонадо Мойсес Гомес
Статистика
Реал
Осасуна
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
18
2
Удары в створ
5
0
Угловые
7
0
Фолы
10
12
Судейская бригада
Главный судья
Адриан Кордеро Вега
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти