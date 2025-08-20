«Реал» установил рекорд чемпионатов Испании по футболу

МАДРИД, 20 августа. /ТАСС/. «Реал» со счетом 1:0 обыграл «Осасуну» и установил новый рекорд чемпионатов Испании по футболу по количеству сезонов подряд без поражений в стартовом туре. Встреча прошла в Мадриде.
Мяч на 51-й минуте с пенальти забил Килиан Мбаппе.
«Реал» не проигрывает в матчах первого тура чемпионата Испании 17 лет подряд. В сезоне-2008/09 команда из Мадрида на выезде уступила «Депортиво» со счетом 1:2. «Реал» превзошел собственный рекорд по этому показателю, который был установлен с сезона-1961/62 по сезон-1976/77.
В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с «Овьедо», «Осасуна» примет «Валенсию». Оба матча пройдут 24 августа.
