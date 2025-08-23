«ПСЖ» с минимальным счётом обыграл «Анже», Сафонов провёл матч Лиги 1 на скамейке запасных

Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев. На 50-й минуте единственный мяч в игре забил полузащитник парижан Фабиан Руис.
Российский вратарь французского гранда Матвей Сафонов провёл матч на скамейке запасных.
В 1-м туре чемпионата Франции команда Луиса Энрике встречалась с «Нантом». «ПСЖ» одержал победу со счётом 1:0. «Анже» играл с «Парижем» и так же одолел соперника со счётом 1:0.
В 11-м туре минувшего сезона Лиги 1 парижский клуб победил «Анже» со счётом 4:2, в 28-м туре соревнования — со счётом 1:0.
Футбол, Франция, 2-й тур
22.08.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Александр Дюжо
Голы
ПСЖ
Фабиан Руис
50′
Нереализованные пенальти
ПСЖ
Усман Дембеле
27′
Составы команд
ПСЖ
30
Люка Шевалье
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
87
Жоау Невеш
66′
33
Уоррен Заир-Эмери
10
Усман Дембеле
81′
19
Ли Кан Ин
14
Дезире Дуэ
77′
49
Ибраим Мбай
29
Брэдли Барколя
67′
9
Гонсалу Рамуш
Анже
12
Эрве Коффи
2
Карлан Аркус
21
Жордан Лефор
4
Усман Камара
93
Харис Белькебла
19
Эстебан Леполь
27
Лилиан Рао-Лисоа
77′
24
Эммануэль Биумла
3
Жак Экоми
76′
26
Флоран Анин
5
Мариус Куркуль
46′
15
Пьеррик Капель
14
Яссин Бельхдим
87′
36
Ланруа Мачин
11
Сидики Шериф
62′
18
Джим Аллевина
Статистика
ПСЖ
Анже
Удары (всего)
21
3
Удары в створ
4
0
Угловые
12
0
Фолы
3
9
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Хаким Бен Эль-Хадж
(Франция)
