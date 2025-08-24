«Барселона» вырвала победу над «Леванте», уступая в два мяча после первого тайма

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.09
П2
3.90
Футбол. Премьер-лига
15:00
Крылья Советов
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.95
П2
1.75
Футбол. Англия
16:00
Кристал Пэлас
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.30
П2
3.11
Футбол. Англия
16:00
Эвертон
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.40
П2
2.40
Футбол. Франция
16:00
Лорьян
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.40
П2
2.66
Футбол. Германия
16:30
Майнц
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.80
П2
4.20
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кремонезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
3
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
5
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
3
:
Боруссия Д
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
3
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
5
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
3
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Родина
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
4
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
4
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Сокол
1
П1
X
П2

«Барселона» вырвала победу над «Леванте», уступая в два мяча после первого тайма

«Барселона» одержала волевую победу в гостевом матче с «Леванте» (3:2) во втором туре чемпионата Испании.

Источник: Getty Images

После первого тайма каталонцы проигрывали со счетом 0:2. У хозяев отличились Иван Ромеро (15-я минута) и Хосе Луис Моралес (45, пенальти).

Во второй половине встречи команде Ханса-Диттера Флика удалось отыграться и вырвать три очка. На 49-й минуте отставание сократил Педри. Спустя три минуты счет сравнял Ферран Торрес. Ламин Ямаль и Рафинья отметились голевыми передачами.

Победный гол был забит в компенсированное время второго тайма, когда защитник «Леванте» Унай Эльхесабаль срезал мяч в свои ворота после подачи Ямаля в штрафную хозяев поля.

«Барселона» набрала 6 очков в двух стартовых турах Ла Лиги и 31 августа отправится в гости к «Райо Вальекано». «Леванте» потерпел второе поражение кряду и 29-го числа сыграет на выезде против «Эльче».

Леванте
2:3
Первый тайм: 2:0
Барселона
Футбол, Испания, 2-й тур
23.08.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Ciudad de Valencia
Главные тренеры
Хулиан Калеро
Ханс-Дитер Флик
Голы
Леванте
Иван Ромеро
(Джереми Толян)
15′
Хосе Луис Моралес
45+7′
Барселона
Педри
(Ламин Ямаль)
49′
Ферран Торрес
(Рафинья)
52′
Унаи Эльхесабаль
90+1′
Составы команд
Леванте
1
Пабло Куньят
5
Унаи Эльхесабаль
4
Адриан де ла Фуэнте
14
Хорхе Кабелло
10
Андрес Пабло Мартинес
45+3′
20
Ориоль Рей
22
Джереми Толян
86′
17
Виктор Гарсия
23
Мануэль Санчес
75′
6
Диего Пампин
89′
7
Рохер Бруге
75′
18
Икер Лосада
11
Хосе Луис Моралес
46′
59′
24
Карлос Альварес
9
Иван Ромеро
75′
19
Карлос Эспи
Барселона
13
Хоан Гарсия
10
Ламин Ямаль
11
Рафинья
7
Ферран Торрес
5
Пау Кубарси
8
Педри
24
Эрик Гарсия
85′
23
Жюль Кунде
3
Алехандро Бальде
44′
76′
15
Андреас Кристенсен
14
Маркус Рэшфорд
46′
6
Гави
4
Рональд Араухо
76′
9
Роберт Левандовски
17
Марк Касадо
46′
20
Дани Ольмо
Статистика
Леванте
Барселона
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
8
26
Удары в створ
5
10
Угловые
0
11
Фолы
10
8
Офсайды
6
0
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти