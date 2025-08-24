«Барселона» вырвала победу над «Леванте», уступая в два мяча после первого тайма

После первого тайма каталонцы проигрывали со счетом 0:2. У хозяев отличились Иван Ромеро (15-я минута) и Хосе Луис Моралес (45, пенальти).
Во второй половине встречи команде Ханса-Диттера Флика удалось отыграться и вырвать три очка. На 49-й минуте отставание сократил Педри. Спустя три минуты счет сравнял Ферран Торрес. Ламин Ямаль и Рафинья отметились голевыми передачами.
Победный гол был забит в компенсированное время второго тайма, когда защитник «Леванте» Унай Эльхесабаль срезал мяч в свои ворота после подачи Ямаля в штрафную хозяев поля.
«Барселона» набрала 6 очков в двух стартовых турах Ла Лиги и 31 августа отправится в гости к «Райо Вальекано». «Леванте» потерпел второе поражение кряду и 29-го числа сыграет на выезде против «Эльче».
Хулиан Калеро
Ханс-Дитер Флик
Иван Ромеро
(Джереми Толян)
15′
Хосе Луис Моралес
45+7′
Педри
(Ламин Ямаль)
49′
Ферран Торрес
(Рафинья)
52′
Унаи Эльхесабаль
90+1′
1
Пабло Куньят
5
Унаи Эльхесабаль
4
Адриан де ла Фуэнте
14
Хорхе Кабелло
10
Андрес Пабло Мартинес
45+3′
20
Ориоль Рей
22
Джереми Толян
86′
17
Виктор Гарсия
23
Мануэль Санчес
75′
6
Диего Пампин
89′
7
Рохер Бруге
75′
18
Икер Лосада
11
Хосе Луис Моралес
46′
59′
24
Карлос Альварес
9
Иван Ромеро
75′
19
Карлос Эспи
13
Хоан Гарсия
10
Ламин Ямаль
11
Рафинья
7
Ферран Торрес
5
Пау Кубарси
8
Педри
24
Эрик Гарсия
85′
23
Жюль Кунде
3
Алехандро Бальде
44′
76′
15
Андреас Кристенсен
14
Маркус Рэшфорд
46′
6
Гави
4
Рональд Араухо
76′
9
Роберт Левандовски
17
Марк Касадо
46′
20
Дани Ольмо
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
