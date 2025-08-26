Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Пафос
0
:
Црвена Звезда
0
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.50
П2
2.40
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Штурм
0
:
Буде-Глимт
1
Все коэффициенты
П1
6.75
X
4.90
П2
1.50
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Ахмат
2
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Спартак
3
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
пенальти
Кайрат
0
:
Селтик
0
Все коэффициенты
П1
21.00
X
1.07
П2
15.00
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
3
:
Зенит
5
П1
X
П2

Демченко признан лучшим игроком 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» подвела итоги 19-го тура чемпионата страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: dinamo-minsk.by

Лучшим игроком минувшего уик-энда признан минский динамовец Никита Демченко. В победном домашнем поединке с мозырской «Славией» 22-летний полузащитник забил один мяч и отдал голевую передачу Максиму Мякишу, который установил окончательный результат — 3:1 в пользу «Динамо». После этой виктории динамовцы сократили отставание от «МЛ Витебск» и «Славии».

Автором самого красивого гола стал нигерийский форвард «Минска» Чарльз Икечукву. Во втором тайме выездного матча с футболистами «Молодечно» он эффектным ударом забил третий мяч в ворота хозяев поля. Минчане выиграли со счетом 3:1 и, набрав 30 очков, поднялись на 7-е место в турнирной таблице.

Положение в группе лидеров сейчас таково: «МЛ Витебск» — 49 очков (19 матчей), «Славия» (Мозырь) — 38 (19), «Динамо» (Минск) — 35 (17), «Ислочь» (Минский район) — 34 (19). Внизу турнирной таблицы находятся футболисты «Молодечно», у которых всего 4 очка, у «Слуцка» и «Сморгони» по 13 зачетных баллов. Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 14 мячей.

В следующем туре встречаются:

29 августа. «Нафтан» (Новополоцк) — «Ислочь», «Гомель» — «Минск», «Витебск» — «Молодечно»;

30 августа. «Сморгонь» — «МЛ Витебск», «Славия» — «Слуцк», БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Минск), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Брест).

Матч «Неман» (Гродно) — «Арсенал» (Дзержинск) перенесен на более поздний срок.