Демченко признан лучшим игроком 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Лучшим игроком минувшего уик-энда признан минский динамовец Никита Демченко. В победном домашнем поединке с мозырской «Славией» 22-летний полузащитник забил один мяч и отдал голевую передачу Максиму Мякишу, который установил окончательный результат — 3:1 в пользу «Динамо». После этой виктории динамовцы сократили отставание от «МЛ Витебск» и «Славии».
Автором самого красивого гола стал нигерийский форвард «Минска» Чарльз Икечукву. Во втором тайме выездного матча с футболистами «Молодечно» он эффектным ударом забил третий мяч в ворота хозяев поля. Минчане выиграли со счетом 3:1 и, набрав 30 очков, поднялись на 7-е место в турнирной таблице.
Положение в группе лидеров сейчас таково: «МЛ Витебск» — 49 очков (19 матчей), «Славия» (Мозырь) — 38 (19), «Динамо» (Минск) — 35 (17), «Ислочь» (Минский район) — 34 (19). Внизу турнирной таблицы находятся футболисты «Молодечно», у которых всего 4 очка, у «Слуцка» и «Сморгони» по 13 зачетных баллов. Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 14 мячей.
В следующем туре встречаются:
29 августа. «Нафтан» (Новополоцк) — «Ислочь», «Гомель» — «Минск», «Витебск» — «Молодечно»;
30 августа. «Сморгонь» — «МЛ Витебск», «Славия» — «Слуцк», БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Минск), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Брест).
Матч «Неман» (Гродно) — «Арсенал» (Дзержинск) перенесен на более поздний срок.