Демченко признан лучшим игроком 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Автором самого красивого гола стал нигерийский форвард «Минска» Чарльз Икечукву. Во втором тайме выездного матча с футболистами «Молодечно» он эффектным ударом забил третий мяч в ворота хозяев поля. Минчане выиграли со счетом 3:1 и, набрав 30 очков, поднялись на 7-е место в турнирной таблице.