Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Валенсия
1
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.16
П2
14.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
0
:
Милан
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
19.00
П2
1.07
Футбол. Франция
2-й тайм
Ланс
2
:
Брест
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
16.00
П2
100.00
Футбол. Первая лига
30.08
СКА-Хабаровск
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.20
П2
3.65
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Санкт-Паули
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Сассуоло
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Торпедо
0
П1
X
П2

«Вильярреал» купит за € 30 млн форварда сборной Грузии вместо Довбика — Романо

«Вильярреал» заключил сделку по переходу 24-летнего центрального нападающего Жоржа Микаутадзе из «Лиона». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Источник: Getty Images

По информации источника, испанский клуб заплатит за трансфер футболиста сборной Грузии € 30 млн. В воскресенье, 31 августа, Микаутадзе пройдёт медицинское обследование. Подчёркивается, что «жёлтая субмарина» предприняла усилия по покупке грузинского форварда после неудачи с подписанием нападающего «Ромы» Артёма Довбика.

Микаутадзе перешёл в «Лион» летом 2024 года. За этот период он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.