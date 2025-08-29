«Вильярреал» купит за € 30 млн форварда сборной Грузии вместо Довбика — Романо

Микаутадзе перешёл в «Лион» летом 2024 года. За этот период он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.