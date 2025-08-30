«Валенсия» крупно обыграла «Хетафе» в матче 3-го тура Ла Лиги

Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
СКА-Хабаровск
1
:
КАМАЗ
1
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.55
П2
3.60
Футбол. Первая лига
13:30
Енисей
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.40
П2
4.80
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.55
П2
2.75
Футбол. Англия
14:30
Челси
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.34
П2
5.60
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.15
П2
2.41
Футбол. Первая лига
16:00
Уфа
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.65
П2
5.90
Футбол. Премьер-лига
16:15
Зенит
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.25
П2
17.00
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.88
П2
2.49
Футбол. Германия
16:30
РБ Лейпциг
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.09
П2
6.40
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.85
П2
5.14
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.95
П2
2.00
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.39
П2
8.00
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.30
П2
2.53
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.98
П2
3.95
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.19
П2
2.61
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.07
П2
2.85
Футбол. Испания
18:00
Алавес
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.84
X
3.54
П2
1.85
Футбол. Франция
18:00
Лорьян
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.61
П2
2.19
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.07
П2
3.30
Футбол. Первая лига
18:00
Ротор
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.18
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
18:30
Спартак
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.87
П2
13.00
Футбол. Италия
19:30
Болонья
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.29
П2
3.15
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.82
П2
1.85
Футбол. Англия
19:30
Лидс
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.45
П2
2.41
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
9.75
X
6.63
П2
1.30
Футбол. Испания
20:00
Овьедо
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.11
П2
2.38
Футбол. Франция
20:00
Нант
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.28
П2
3.25
Футбол. Испания
20:30
Жирона
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.40
П2
2.97
Футбол. Премьер-лига
20:45
Ростов
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.43
П2
3.55
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.91
П2
9.50
Футбол. Италия
21:45
Пиза
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.77
П2
1.77
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.87
П2
1.33
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
16.00
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Санкт-Паули
2
П1
X
П2

«Валенсия» крупно обыграла «Хетафе» в матче 3-го тура Ла Лиги

Завершился матч 3-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Валенсия» и «Хетафе».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Месталья» (Валенсия, Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Первый гол в матче был забит на 30-й минуте. Отличился защитник «Валенсии» Муктар Дьякаби. На 54-й минуте форвард Арно Данжума увеличил преимущество хозяев. Третий мяч на 90+7-й минуте забил нападающий Уго Дуро.

После этой победы в активе «Валенсии» стало четыре очка. Команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице Примеры. «Хетафе» с шестью очками занимает пятое место.

Валенсия
3:0
Первый тайм: 1:0
Хетафе
Футбол, Испания, 3-й тур
29.08.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Mestalla
Главные тренеры
Карлос Корберан
Пепе Бордалас
Голы
Валенсия
Муктар Диакаби
(Луис Риоха)
30′
Арно Груневелд
(Хави Герра)
54′
Уго Дуро
(Ларджи Рамазани)
90+7′
Составы команд
Валенсия
25
Хулен Агирресабала
20
Димитри Фулькье
21
Хесус Васкес
4
Муктар Диакаби
84′
5
Сезар Таррега
22
Батист Сантамария
9
Уго Дуро
11
Луис Риоха
87′
17
Ларджи Рамазани
16
Диего Лопес
83′
3
Хосе Копете
8
Хави Герра
41′
62′
18
Хосе Луис Гарсия Пепелу
7
Арно Груневелд
63′
19
Даниэль Раба
Хетафе
13
Давид Сория
21
Хуан Иглесиас
22
Домингуш Дуарте
8
Мауро Арамбарри
5
Луис Милья
2
Джене Даконам
16
Диего Рико
23
Адриан Лисо
10
Крисантус Уче
26
Давид Манча
58′
20
Коба да Коста
6
Марио Мартин
59′
9
Борха Майораль
Статистика
Валенсия
Хетафе
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
7
11
Удары в створ
4
1
Угловые
8
6
Фолы
18
7
Офсайды
0
5
Судейская бригада
Главный судья
Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти