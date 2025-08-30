«Валенсия» крупно обыграла «Хетафе» в матче 3-го тура Ла Лиги

Команды играли на стадионе «Месталья» (Валенсия, Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 3:0.
Первый гол в матче был забит на 30-й минуте. Отличился защитник «Валенсии» Муктар Дьякаби. На 54-й минуте форвард Арно Данжума увеличил преимущество хозяев. Третий мяч на 90+7-й минуте забил нападающий Уго Дуро.
После этой победы в активе «Валенсии» стало четыре очка. Команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице Примеры. «Хетафе» с шестью очками занимает пятое место.
Футбол, Испания, 3-й тур
29.08.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Mestalla
Главные тренеры
Карлос Корберан
Пепе Бордалас
Голы
Валенсия
Муктар Диакаби
(Луис Риоха)
30′
Арно Груневелд
(Хави Герра)
54′
Уго Дуро
(Ларджи Рамазани)
90+7′
Составы команд
Валенсия
25
Хулен Агирресабала
20
Димитри Фулькье
21
Хесус Васкес
4
Муктар Диакаби
84′
5
Сезар Таррега
22
Батист Сантамария
9
Уго Дуро
11
Луис Риоха
87′
17
Ларджи Рамазани
16
Диего Лопес
83′
3
Хосе Копете
8
Хави Герра
41′
62′
18
Хосе Луис Гарсия Пепелу
7
Арно Груневелд
63′
19
Даниэль Раба
Хетафе
13
Давид Сория
21
Хуан Иглесиас
22
Домингуш Дуарте
8
Мауро Арамбарри
5
Луис Милья
2
Джене Даконам
16
Диего Рико
23
Адриан Лисо
10
Крисантус Уче
26
Давид Манча
58′
20
Коба да Коста
6
Марио Мартин
59′
9
Борха Майораль
Статистика
Валенсия
Хетафе
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
7
11
Удары в створ
4
1
Угловые
8
6
Фолы
18
7
Офсайды
0
5
Судейская бригада
Главный судья
Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо
(Испания)
