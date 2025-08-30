Футболист «Барселоны» Гави получил травму колена

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Полузащитник «Барселоны» Гави получил травму колена и пропустит матч третьего тура чемпионата Испании против мадридского «Райо Вальекано», сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X.
Ранее СМИ сообщили, что игрок получил повреждение на пятничной тренировке. В «Барселоне» отметили, что участие спортсмена в следующих матчах будет зависеть от хода восстановления.
Встреча между «Райо Вальекано» и «Барселоной» пройдет 31 августа в Мадриде.
Гави 21 год. Он является воспитанником «Барселоны». В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 42 матчах в различных турнирах, в которых забил три мяча. В сезоне-2023/24 футболист получил разрыв крестообразной связки.