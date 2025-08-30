Ричмонд
БАТЭ и минское «Динамо» сыграли вничью в центральном матче 20-го тура чемпионата Беларуси

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ и минского «Динамо» не выявили победителя в центральном матче 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Поединок на поле «Борисов-Арены» прошел в равной борьбе, но сначала успешнее были хозяева. В середине первой половины игры Жан Шарль открыл счет, а вскоре после перерыва Александр Свирепа удвоил преимущество борисовчан. Минчане не собирались сдаваться и на 73-й минуте Максим Мякиш сократил разрыв, а еще через 7 минут Карен Варданян восстановил паритет — 2:2.

Также сегодня лидер турнира «МЛ Витебск» одолел на выезде футболистов «Сморгони» — 1:0. Идущая второй мозырская «Славия» победила у себя дома футболистов «Слуцка», благодаря голевому дублю Андрея Соловья — 2:0. Результаты остальных игр: «Нафтан» (Новополоцк) — «Ислочь» (Минский район) — 2:2, «Витебск» — «Молодечно» — 0:1, «Гомель» — «Минск» — 1:1.

В последней встрече сегодняшнего дня жодинское «Торпедо-БелАЗ» принимает брестское «Динамо». Матч «Неман» (Гродно) — «Арсенал» (Дзержинск) перенесен на более поздний срок.

Положение в лидирующей группе: «МЛ Витебск» — 52 очка (20 матчей), «Славия» — 41 (20), «Динамо» (Минск) — 36 (18), «Ислочь» — 35 (20). Бомбардирскую гонку возглавляет форвард «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 15 мячей.

БАТЭ
2:2
Первый тайм: 0:0
Динамо Мн
Футбол, Беларусь, 20-й тур
30.08.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Борисов-Арена
Главные тренеры
Иван Мигаль
Вадим Скрипченко
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти