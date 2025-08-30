БАТЭ и минское «Динамо» сыграли вничью в центральном матче 20-го тура чемпионата Беларуси

Поединок на поле «Борисов-Арены» прошел в равной борьбе, но сначала успешнее были хозяева. В середине первой половины игры Жан Шарль открыл счет, а вскоре после перерыва Александр Свирепа удвоил преимущество борисовчан. Минчане не собирались сдаваться и на 73-й минуте Максим Мякиш сократил разрыв, а еще через 7 минут Карен Варданян восстановил паритет — 2:2.