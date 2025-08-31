Ричмонд
«Реал» обыграл «Мальорку» в матче Ла Лиги, судья отменил три гола «сливочных»

Мадридский «Реал» одержал победу над «Мальоркой» в матче 3-го тура чемпионата Испании.

Источник: Getty Images

Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 2:1.

В составе «сливочных» отличились Арда Гюлер (37-я минута) и Винисиус Жуниор (38-я минута). У «Мальорки» гол в активе Ведата Мурики (18-я минута).

Три забитых мяча «Реала» были отменены после подсказок VAR: на седьмой минуте мяч Килиана Мбаппе отменили из-за офсайда, на 45+1-й минуте ещё один мяч француза не был засчитан из-за положения «вне игры», на 55-й минуте гол Арды Гюлера арбитр отменил из-за игры рукой.

Команда Хаби Алонсо набрала девять очков и идёт первой в таблице Ла Лиги, «Мальорка» с одним очком занимает 18-е место.

В следующем туре 14 сентября «Реал» сыграет на выезде с «Реалом Сосьедад», «Мальорка» днём позднее встретится с «Эспаньолом».

Реал
2:1
Первый тайм: 2:1
Мальорка
Футбол, Испания, 3-й тур
30.08.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Ягоба Аррасате
Голы
Реал
Арда Гюлер
(Дин Хейсен)
37′
Винисиус Жуниор
(Федерико Вальверде)
38′
Мальорка
Ведат Муричи
(Пабло Торре)
18′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
3
Эдер Милитау
89′
24
Дин Хейсен
68′
8
Федерико Вальверде
14
Орельен Тшуамени
12
Трент Александр-Арнолд
72′
2
Даниэль Карвахаль
30
Франко Мастантуоно
67′
21
Браим Диас
7
Винисиус Жуниор
72′
11
Родригу
15
Арда Гюлер
71′
19
Дани Себальос
10
Килиан Мбаппе
90′
16
Гонсало Гарсия
Мальорка
1
Лео Роман
21
Антонио Райльо
10
Серхи Дардер
24
Мартин Вальент
4
Мараш Кумбулла
7
Ведат Муричи
2
Матеу Морей
79′
22
Хоан Мохика
3
Тони Лато
79′
6
Антонио Санчес
20
Пабло Торре
64′
12
Самуэль Кошта
8
Мануэль Морланес
87′
11
Такума Асано
18
Матео Джозеф
87′
29
Хан Вирхили
Статистика
Реал
Мальорка
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
18
9
Удары в створ
7
5
Угловые
4
5
Фолы
12
7
Офсайды
3
1
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти