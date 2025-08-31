«Реал» обыграл «Мальорку» в матче Ла Лиги, судья отменил три гола «сливочных»

Три забитых мяча «Реала» были отменены после подсказок VAR: на седьмой минуте мяч Килиана Мбаппе отменили из-за офсайда, на 45+1-й минуте ещё один мяч француза не был засчитан из-за положения «вне игры», на 55-й минуте гол Арды Гюлера арбитр отменил из-за игры рукой.