«Барселона», несмотря на гол Ямаля, не смогла победить «Райо Вальекано» и потеряла первые очки в сезоне

Автором первого гола в этой встрече стал 18-летний вингер каталонского клуба Ламин Ямаль, заработавший и реализовавший пенальти на 40-й минуте. Пенальти за фол на Ямале назначили без проверки VAR — из-за технических проблем видеоповтор был недоступен.