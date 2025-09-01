Ричмонд
«Барселона», несмотря на гол Ямаля, не смогла победить «Райо Вальекано» и потеряла первые очки в сезоне

Футболисты «Барселоны» не смогли победить «Райо Вальекано» (1:1) в выездном матче 3-го тура испанской Ла Лиги.

Источник: Getty Images

Мадридцы могли повести в счете уже на 13-й минуте, но эффектный сейв Жоана Гарсии спас «Барселону» от раннего пропущенного мяча.

Автором первого гола в этой встрече стал 18-летний вингер каталонского клуба Ламин Ямаль, заработавший и реализовавший пенальти на 40-й минуте. Пенальти за фол на Ямале назначили без проверки VAR — из-за технических проблем видеоповтор был недоступен.

Хозяевам поля удалось отыграться на 67-й минуте усилиями Франа Переса.

«Барселона» потеряла первые очки в текущем розыгрыше Ла Лиги после двух побед в стартовых турах. Следующим соперником сине-гранатовых станет «Валенсия», с которой команда Ханса-Дитера Флика сыграет дома.

Райо Вальекано
1:1
Первый тайм: 0:1
Барселона
Футбол, Испания, 3-й тур
31.08.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Vallecas
Главные тренеры
Иньиго Перес
Ханс-Дитер Флик
Голы
Райо Вальекано
Фран Перес
(Изи Палазон)
67′
Барселона
Ламин Ямаль
40′
Составы команд
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
38′
2
Андрей Рацю
3
Пеп Чаваррия
90+4′
4
Педро Диас
24
Флориан Лежен
6
Пате Сисс
19
Хорхе Де Фрутос
76′
23
Оскар Валентин
18
Ривера Альваро Гарсия
90′
22
Альфонсо Эспино
7
Изи Палазон
90′
15
Херард Гумбау
5
Луис Фелипе
76′
10
Серхио Камельо
17
Унаи Лопес
45′
59′
21
Фран Перес
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
56′
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
15
Андреас Кристенсен
21
Френки де Йонг
8
Педри
3
Алехандро Бальде
78′
35
Херард Мартин
11
Рафинья
62′
16
Фермин Лопес
20
Дани Ольмо
62′
14
Маркус Рэшфорд
7
Ферран Торрес
78′
9
Роберт Левандовски
Статистика
Райо Вальекано
Барселона
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
13
12
Удары в створ
7
3
Угловые
9
4
Фолы
16
8
Офсайды
7
2
Судейская бригада
Главный судья
Матео Бускетс Феррер
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти