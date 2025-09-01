«Барселона», несмотря на гол Ямаля, не смогла победить «Райо Вальекано» и потеряла первые очки в сезоне

Мадридцы могли повести в счете уже на 13-й минуте, но эффектный сейв Жоана Гарсии спас «Барселону» от раннего пропущенного мяча.
Автором первого гола в этой встрече стал 18-летний вингер каталонского клуба Ламин Ямаль, заработавший и реализовавший пенальти на 40-й минуте. Пенальти за фол на Ямале назначили без проверки VAR — из-за технических проблем видеоповтор был недоступен.
Хозяевам поля удалось отыграться на 67-й минуте усилиями Франа Переса.
«Барселона» потеряла первые очки в текущем розыгрыше Ла Лиги после двух побед в стартовых турах. Следующим соперником сине-гранатовых станет «Валенсия», с которой команда Ханса-Дитера Флика сыграет дома.
Иньиго Перес
Ханс-Дитер Флик
Фран Перес
(Изи Палазон)
67′
Ламин Ямаль
40′
13
Аугусто Баталья
38′
2
Андрей Рацю
3
Пеп Чаваррия
90+4′
4
Педро Диас
24
Флориан Лежен
6
Пате Сисс
19
Хорхе Де Фрутос
76′
23
Оскар Валентин
18
Ривера Альваро Гарсия
90′
22
Альфонсо Эспино
7
Изи Палазон
90′
15
Херард Гумбау
5
Луис Фелипе
76′
10
Серхио Камельо
17
Унаи Лопес
45′
59′
21
Фран Перес
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
56′
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
15
Андреас Кристенсен
21
Френки де Йонг
8
Педри
3
Алехандро Бальде
78′
35
Херард Мартин
11
Рафинья
62′
16
Фермин Лопес
20
Дани Ольмо
62′
14
Маркус Рэшфорд
7
Ферран Торрес
78′
9
Роберт Левандовски
