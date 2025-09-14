«Монако» переиграл «Осер» в матче 4-го тура Лиги 1

Команды играли на стадионе «Аббе Дешам» (Осер, Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом. Стартовый свисток прозвучал в 22:05 мск. Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.
«Монако» вышел вперёд под занавес первого тайма. На 45+2-й минуте гол забил японский форвард Такуми Минамино. На 73-й минуте «Осер» сравнял счёт. Мяч в ворота гостей угодил от собственного защитника Мохаммеда Салису. На 88-й минуте нападающий Джордж Иленикена забил второй гол монегасков.
Отметим, что «Осер» заканчивал матч в меньшинстве после удаления Хосуэ Казимира на 68-й минуте.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил игру из‑за мышечного дискомфорта.
После этой победы в активе «Монако» стало девять очков. Команда находится на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1. «Осер» с тремя очками располагается на 15-й строчке.
Кристоф Пеллиссье
Ади Хюттер
Мохаммед Салису
73′
Такуми Минамино
45′
Джордж Иленихенья
89′
40
Тео Де Персен
7
Жосуэ Казимир
55′
69′
22
Фредрик Оппегор
13
Телли Сиве
19
Дэнни Намасо
29
Марвен Сенайя
14
Гидеон Менса
42
Элиша Овусу
64′
10
Лассине Синайоко
77′
34
Руди Матондо
9
Секу Мара
65′
21
Лассо Кулибали
5
Кевин Даноис
90′
23
Ибрагим Осман
16
Филипп Кен
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
5
Тило Керер
22
Мохаммед Салису
6
Денис Закария
38′
11
Магнес Аклиуш
20
Кассум Уттара
42′
63′
12
Кайю Энрике
90′
23
Аладжи Бамба
72′
78′
15
Ламин Камара
18
Такуми Минамино
55′
90′
28
Мамаду Кулибали
14
Мика Биерет
78′
19
Джордж Иленихенья
9
Фоларин Балогун
63′
29
Парис Бруннер
75′
Главный судья
Ромен Лиссорг
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти