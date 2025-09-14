Ричмонд
«Монако» переиграл «Осер» в матче 4-го тура Лиги 1

Завершился матч 4-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Осер» и «Монако».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Аббе Дешам» (Осер, Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом. Стартовый свисток прозвучал в 22:05 мск. Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.

«Монако» вышел вперёд под занавес первого тайма. На 45+2-й минуте гол забил японский форвард Такуми Минамино. На 73-й минуте «Осер» сравнял счёт. Мяч в ворота гостей угодил от собственного защитника Мохаммеда Салису. На 88-й минуте нападающий Джордж Иленикена забил второй гол монегасков.

Отметим, что «Осер» заканчивал матч в меньшинстве после удаления Хосуэ Казимира на 68-й минуте.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил игру из‑за мышечного дискомфорта.

После этой победы в активе «Монако» стало девять очков. Команда находится на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1. «Осер» с тремя очками располагается на 15-й строчке.

Осер
1:2
Первый тайм: 0:1
Монако
Футбол, Франция, 4-й тур
13.09.2025, 22:05 (МСК UTC+3)
Stade de l'Abbe Deschamps
Главные тренеры
Кристоф Пеллиссье
Ади Хюттер
Голы
Осер
Мохаммед Салису
73′
Монако
Такуми Минамино
45′
Джордж Иленихенья
89′
Составы команд
Осер
40
Тео Де Персен
7
Жосуэ Казимир
55′
69′
22
Фредрик Оппегор
13
Телли Сиве
19
Дэнни Намасо
29
Марвен Сенайя
14
Гидеон Менса
42
Элиша Овусу
64′
10
Лассине Синайоко
77′
34
Руди Матондо
9
Секу Мара
65′
21
Лассо Кулибали
5
Кевин Даноис
90′
23
Ибрагим Осман
Монако
16
Филипп Кен
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
5
Тило Керер
22
Мохаммед Салису
6
Денис Закария
38′
11
Магнес Аклиуш
20
Кассум Уттара
42′
63′
12
Кайю Энрике
90′
23
Аладжи Бамба
72′
78′
15
Ламин Камара
18
Такуми Минамино
55′
90′
28
Мамаду Кулибали
14
Мика Биерет
78′
19
Джордж Иленихенья
9
Фоларин Балогун
63′
29
Парис Бруннер
75′
Статистика
Осер
Монако
Желтые карточки
3
6
Удары (всего)
9
13
Удары в створ
2
3
Угловые
5
8
Фолы
12
19
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Ромен Лиссорг
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти