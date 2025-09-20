«Реал» одержал пятую победу на старте сезона Ла Лиги, обыграв «Эспаньол»

Ричмонд
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
0
:
Ренн
2
Все коэффициенты
П1
90.00
X
17.00
П2
1.05
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Юнайтед
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.75
П2
2.55
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.27
П2
2.27
Футбол. Германия
19:30
РБ Лейпциг
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.20
П2
3.85
Футбол. Испания
19:30
Алавес
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.50
X
2.88
П2
3.25
Футбол. Испания
19:30
Вильярреал
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.50
П2
5.00
Футбол. Италия
19:00
Верона
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
7.25
X
3.80
П2
1.60
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.65
П2
2.30
Футбол. Италия
21:45
Удинезе
:
Милан
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.68
П2
1.84
Футбол. Англия
22:00
Фулхэм
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.50
П2
3.74
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.12
П2
2.40
Футбол. Франция
22:05
Ланс
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.56
П2
3.10
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Спартак Кс
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Майнц
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Леванте
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
4
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Факел
1
П1
X
П2

«Реал» одержал пятую победу на старте сезона Ла Лиги, обыграв «Эспаньол»

Завершился матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Эспаньол».

Источник: Getty Images

Завершился матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Эспаньол». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. «Реал» одержал победу со счётом 2:0.

На 22-й минуте счёт открыл защитник «Реала» Эдер Милитао. На 47-й минуте нападающий Килиан Мбаппе удвоил преимущество хозяев.

«Эспаньол» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 10 очков за пять матчей. «Реал» находится на первой строчке, заработав 15 очков за аналогичное количество игр.

Реал
2:0
Первый тайм: 0:0
Эспаньол
Футбол, Испания, 5-й тур
20.09.2025, 17:15 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Маноло Гонсалес
Статистика
Реал
Эспаньол
Удары (всего)
16
7
Удары в створ
5
1
Угловые
5
3
Фолы
10
19
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти