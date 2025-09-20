«Реал» одержал пятую победу на старте сезона Ла Лиги, обыграв «Эспаньол»

Завершился матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Эспаньол». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. «Реал» одержал победу со счётом 2:0.
На 22-й минуте счёт открыл защитник «Реала» Эдер Милитао. На 47-й минуте нападающий Килиан Мбаппе удвоил преимущество хозяев.
«Эспаньол» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 10 очков за пять матчей. «Реал» находится на первой строчке, заработав 15 очков за аналогичное количество игр.
Футбол, Испания, 5-й тур
20.09.2025, 17:15 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Маноло Гонсалес
Статистика
Реал
Эспаньол
Удары (всего)
16
7
Удары в створ
5
1
Угловые
5
3
Фолы
10
19
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
