ПСВ и «Аякс» сыграли вничью в матче чемпионата Нидерландов

Встреча прошла в Эйндховене и завершилась со счетом 2:2. В составе ПСВ мячи забили Исмаэль Сайбари (7-я минута) и Ярек Гасьоровски (81). У «Аякса» пенальти реализовал Кеннет Тейлор (31), голом также отметился Оскар Глух (88).