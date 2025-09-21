ПСВ и «Аякс» сыграли вничью в матче чемпионата Нидерландов

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Футбольные клубы ПСВ и «Аякс» сыграли вничью в шестом туре чемпионата Нидерландов.
Встреча прошла в Эйндховене и завершилась со счетом 2:2. В составе ПСВ мячи забили Исмаэль Сайбари (7-я минута) и Ярек Гасьоровски (81). У «Аякса» пенальти реализовал Кеннет Тейлор (31), голом также отметился Оскар Глух (88).
ПСВ с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Аякс» (12) располагается на третьей позиции. Лидирует «Фейенорд» (15), имеющий матч в запасе.