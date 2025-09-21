Ричмонд
«Унион» переиграл «Айнтрахт» в матче Бундеслиги с семью голами

Окончен матч 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) и «Унион» (Берлин).

Источник: Getty Images

Победу со счётом 4:3 одержали «железные». Встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена» (Франкфурт). В качестве главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски (Бремен).

Ильяс Анса на девятой минуте вывел гостей вперёд, Оливер Бёрк на 32-й минуте удвоил преимущество команды. Джан Узун на 45+3-й минуте отыграл один мяч. На 53-й минуте Бёрк оформил дубль, а на 56-й минуте — хет-трик. Узун оформил дубль на 80-й минуте, Жонатан Буркардт реализовал пенальти на 87-й минуте.

После этой игры «Айнтрахт» располагается на шестой позиции в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства с шестью очками. «Унион» находится на 10-й строчке, у этой команды тоже шесть очков.

В следующем туре «орлы» 27 сентября сыграют в гостях «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, «железные» 28 сентября примут на своём поле «Гамбург».

Айнтрахт Ф
3:4
Первый тайм: 1:2
Унион Б
Футбол, Германия, 4-й тур
21.09.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Deutsche Bank Park, 59500 зрителей
Главные тренеры
Дино Топпмеллер
Штеффен Баумгарт
Голы
Айнтрахт Ф
Натаниэль Браун
(Элие Вахи)
45′
Джан Узун
80′
Йонатан Буркардт
87′
Унион Б
Ильяс Анса
(Андрей Илич)
9′
Оливер Берк
(Андрей Илич)
32′
Оливер Берк
(Андрей Илич)
53′
Оливер Берк
(Андрей Илич)
56′
Составы команд
Айнтрахт Ф
40
Кауан Сантос
21
Натаниэль Браун
20
Рицу Доан
63′
4
Робин Кох
3
Артур Теат
90+6′
42
Джан Узун
34
Ннамди Коллинз
88′
90′
5
Орель Аменда
19
Жан-Маттео Баойя
61′
6
Оскар Хейлунн
16
Хуго Ларссон
61′
7
Ансгар Кнауфф
17
Элие Вахи
69′
30
Миши Батшуайи
8
Фарес Шаиби
61′
9
Йонатан Буркардт
Унион Б
1
Фредерик Реннов
5
Данило Дуки
4
Диогу Лейте
14
Леопольд Кверфельд
86′
23
Андрей Илич
90+7′
8
Рани Хедира
19
Яник Хаберер
28
Кристофер Триммель
73′
21
Тим Скарке
39
Деррик Кен
90′
13
Андраш Шефер
7
Оливер Берк
81′
11
Чон У Ен
10
Ильяс Анса
72′
6
Алеша Кемляйн
Статистика
Айнтрахт Ф
Унион Б
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
18
11
Удары в створ
9
6
Угловые
4
1
Фолы
10
9
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
