«Унион» переиграл «Айнтрахт» в матче Бундеслиги с семью голами

Победу со счётом 4:3 одержали «железные». Встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена» (Франкфурт). В качестве главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски (Бремен).
Ильяс Анса на девятой минуте вывел гостей вперёд, Оливер Бёрк на 32-й минуте удвоил преимущество команды. Джан Узун на 45+3-й минуте отыграл один мяч. На 53-й минуте Бёрк оформил дубль, а на 56-й минуте — хет-трик. Узун оформил дубль на 80-й минуте, Жонатан Буркардт реализовал пенальти на 87-й минуте.
После этой игры «Айнтрахт» располагается на шестой позиции в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства с шестью очками. «Унион» находится на 10-й строчке, у этой команды тоже шесть очков.
В следующем туре «орлы» 27 сентября сыграют в гостях «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, «железные» 28 сентября примут на своём поле «Гамбург».
Дино Топпмеллер
Штеффен Баумгарт
Натаниэль Браун
(Элие Вахи)
45′
Джан Узун
80′
Йонатан Буркардт
87′
Ильяс Анса
(Андрей Илич)
9′
Оливер Берк
(Андрей Илич)
32′
Оливер Берк
(Андрей Илич)
53′
Оливер Берк
(Андрей Илич)
56′
40
Кауан Сантос
21
Натаниэль Браун
20
Рицу Доан
63′
4
Робин Кох
3
Артур Теат
90+6′
42
Джан Узун
34
Ннамди Коллинз
88′
90′
5
Орель Аменда
19
Жан-Маттео Баойя
61′
6
Оскар Хейлунн
16
Хуго Ларссон
61′
7
Ансгар Кнауфф
17
Элие Вахи
69′
30
Миши Батшуайи
8
Фарес Шаиби
61′
9
Йонатан Буркардт
1
Фредерик Реннов
5
Данило Дуки
4
Диогу Лейте
14
Леопольд Кверфельд
86′
23
Андрей Илич
90+7′
8
Рани Хедира
19
Яник Хаберер
28
Кристофер Триммель
73′
21
Тим Скарке
39
Деррик Кен
90′
13
Андраш Шефер
7
Оливер Берк
81′
11
Чон У Ен
10
Ильяс Анса
72′
6
Алеша Кемляйн
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти