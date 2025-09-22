Ричмонд
«Барселона» разгромила «Хетафе» в 5-м туре Ла Лиги, Ферран Торрес оформил дубль

Завершился матч 5-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались каталонская «Барселона» и «Хетафе».

Источник: Getty Images

Команды играли на «Стадионе Йохана Круиффа» в Сан-Жоан-Деспи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Победу со счётом 3:0 праздновали сине-гранатовые.

На 15-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес открыл счёт в матче с передачи полузащитника Дани Ольмо. На 34-й минуте Торрес оформил дубль. Ассистировал ему бразилец Рафинья. На 62-й минуте Ольмо забил самостоятельно с передачи вышедшего на замену Маркуса Рашфорда.

«Барселона» довела количество набранных в пяти турах очков до 13. Каталонцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на два очка. «Хетафе» располагается на восьмой строчке в таблице с девятью очками.

Барселона
3:0
Первый тайм: 2:0
Хетафе
Футбол, Испания, 5-й тур
21.09.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Camp Nou, 5711 зрителей
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Пепе Бордалас
Голы
Барселона
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
15′
Ферран Торрес
(Рафинья)
34′
Дани Ольмо
(Маркус Рэшфорд)
62′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
24
Эрик Гарсия
15
Андреас Кристенсен
54′
35
Херард Мартин
83′
4
Рональд Араухо
8
Педри
76′
19
Руни Барджи
21
Френки де Йонг
60′
16
Фермин Лопес
11
Рафинья
32′
46′
14
Маркус Рэшфорд
7
Ферран Торрес
60′
17
Марк Касадо
Хетафе
13
Давид Сория
17
Кико Фемения
16
Диего Рико
22
Домингуш Дуарте
5
Луис Милья
3
Абделькабир Абкар
58′
6
Марио Мартин
3′
46′
26
Давид Манча
8
Мауро Арамбарри
70′
20
Коба да Коста
2
Джене Даконам
44′
46′
14
Хави Муньос
9
Борха Майораль
46′
11
Абу Камара
23
Адриан Лисо
42′
80′
18
Алекс Санкрис
Статистика
Барселона
Хетафе
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
16
3
Удары в створ
7
2
Угловые
3
2
Фолы
9
15
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти