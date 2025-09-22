«Барселона» разгромила «Хетафе» в 5-м туре Ла Лиги, Ферран Торрес оформил дубль

Команды играли на «Стадионе Йохана Круиффа» в Сан-Жоан-Деспи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Победу со счётом 3:0 праздновали сине-гранатовые.
На 15-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес открыл счёт в матче с передачи полузащитника Дани Ольмо. На 34-й минуте Торрес оформил дубль. Ассистировал ему бразилец Рафинья. На 62-й минуте Ольмо забил самостоятельно с передачи вышедшего на замену Маркуса Рашфорда.
«Барселона» довела количество набранных в пяти турах очков до 13. Каталонцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на два очка. «Хетафе» располагается на восьмой строчке в таблице с девятью очками.
Ханс-Дитер Флик
Пепе Бордалас
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
15′
Ферран Торрес
(Рафинья)
34′
Дани Ольмо
(Маркус Рэшфорд)
62′
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
24
Эрик Гарсия
15
Андреас Кристенсен
54′
35
Херард Мартин
83′
4
Рональд Араухо
8
Педри
76′
19
Руни Барджи
21
Френки де Йонг
60′
16
Фермин Лопес
11
Рафинья
32′
46′
14
Маркус Рэшфорд
7
Ферран Торрес
60′
17
Марк Касадо
13
Давид Сория
17
Кико Фемения
16
Диего Рико
22
Домингуш Дуарте
5
Луис Милья
3
Абделькабир Абкар
58′
6
Марио Мартин
3′
46′
26
Давид Манча
8
Мауро Арамбарри
70′
20
Коба да Коста
2
Джене Даконам
44′
46′
14
Хави Муньос
9
Борха Майораль
46′
11
Абу Камара
23
Адриан Лисо
42′
80′
18
Алекс Санкрис
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
