Секретное оружие Флика: наказал Рэшфорда и Рафинью за опоздания — а они выходят и делают голы

Ханси умеет мотивировать.

Источник: Reuters

Маркус Рэшфорд постепенно обживается в «Барселоне» — на неделе прибил «Ньюкасл» дублем в Лиге чемпионов, а в воскресенье отдал голевую передачу на Дани Ольмо в пятом туре ла лиги (3:0). Забавно, что англичанин мог вообще не выйти на поле — главный тренер каталонцев Ханси Флик оставил его в запасе, наказав за нарушение дисциплины.

Маленький проступок с большими последствиями

Детали истории рассказало Mundo Deportivo. По словам журналистов, Флик отправил Рэшфорда в резерв из-за опоздания на утреннее собрание перед игрой с «Хетафе» в 5-м туре. На первый взгляд, проступок кажется минимальным: Маркус не успел не на само собрание, а на общий сбор, который начинается за час до мероприятия, и задержался всего на две минуты. Более того, у него была вполне официальная причина — нападающий заполнял документы, которые попросил оформить клуб.

Тем не менее тренер оказался суров. Как утверждает издание, у Флика есть нерушимое правило: опоздание в день матча карается исключением из основного состава. Это и произошло с Рэшфордом — на поле он появился только во втором тайме, заменив в перерыве Рафинью.

Воспитательная работа Флика пошла на пользу — уже через 15 минут англичанин выдал красивый ассист на Дани Ольмо, который тут же оформил разгром, забив третий мяч «Барселоны». При этом Рэшфорд вполне мог забить и сам, позиция была удобной. Но нападающий не пожадничал и в итоге стал автором красивой голевой передачи.

Интересно, что гол могли и не засчитать — во время удара Ольмо на поле выбежал болельщик с флагом Палестины. Однако судья посчитал, что нарушитель никак не повлиял на игру, так как был на другом конце поля, и показал на центр. Это очень возмутило тренерский штаб «Хетафе» — помощник главного тренера Хосе Бордаласа Патрисио Морено даже получил красную карточку за излишнюю эмоциональность.

Рабочий метод

Флик далеко не первый раз наказывает футболистов ссылкой в запас — за год с лишним работы в «Барселоне» от подобной меры пострадали Жюль Кунде и Иньяки Пенья. Но самый яркий случай произошел с Рафиньей всего неделю назад — бразилец должен был выйти в старте на «Валенсию», но опоздал на разминку.

Причина проступка неизвестна, но, какой бы она ни была, Флика не впечатлила — и Рафинья улетел на скамейку, где просидел весь первый тайм. В перерыве бразильца выпустили на поле, и тот к 66-й минуте оформил дубль — наказание подействовало еще сильнее, чем на Рэшфорда.

Барселона
3:0
Первый тайм: 2:0
Хетафе
Футбол, Испания, 5-й тур
21.09.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Camp Nou, 5711 зрителей
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Пепе Бордалас
Голы
Барселона
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
15′
Ферран Торрес
(Рафинья)
34′
Дани Ольмо
(Маркус Рэшфорд)
62′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
24
Эрик Гарсия
15
Андреас Кристенсен
54′
35
Херард Мартин
83′
4
Рональд Араухо
8
Педри
76′
19
Руни Барджи
21
Френки де Йонг
60′
16
Фермин Лопес
11
Рафинья
32′
46′
14
Маркус Рэшфорд
7
Ферран Торрес
60′
17
Марк Касадо
Хетафе
13
Давид Сория
17
Кико Фемения
16
Диего Рико
22
Домингуш Дуарте
5
Луис Милья
3
Абделькабир Абкар
58′
6
Марио Мартин
3′
46′
26
Давид Манча
8
Мауро Арамбарри
70′
20
Коба да Коста
2
Джене Даконам
44′
46′
14
Хави Муньос
9
Борха Майораль
46′
11
Абу Камара
23
Адриан Лисо
42′
80′
18
Алекс Санкрис
Статистика
Барселона
Хетафе
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
16
3
Удары в створ
7
2
Угловые
3
2
Фолы
9
15
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
