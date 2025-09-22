Секретное оружие Флика: наказал Рэшфорда и Рафинью за опоздания — а они выходят и делают голы

Детали истории рассказало Mundo Deportivo. По словам журналистов, Флик отправил Рэшфорда в резерв из-за опоздания на утреннее собрание перед игрой с «Хетафе» в 5-м туре. На первый взгляд, проступок кажется минимальным: Маркус не успел не на само собрание, а на общий сбор, который начинается за час до мероприятия, и задержался всего на две минуты. Более того, у него была вполне официальная причина — нападающий заполнял документы, которые попросил оформить клуб.