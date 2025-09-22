Секретное оружие Флика: наказал Рэшфорда и Рафинью за опоздания — а они выходят и делают голы

Маркус Рэшфорд постепенно обживается в «Барселоне» — на неделе прибил «Ньюкасл» дублем в Лиге чемпионов, а в воскресенье отдал голевую передачу на Дани Ольмо в пятом туре ла лиги (3:0). Забавно, что англичанин мог вообще не выйти на поле — главный тренер каталонцев Ханси Флик оставил его в запасе, наказав за нарушение дисциплины.
Маленький проступок с большими последствиями
Детали истории рассказало Mundo Deportivo. По словам журналистов, Флик отправил Рэшфорда в резерв из-за опоздания на утреннее собрание перед игрой с «Хетафе» в 5-м туре. На первый взгляд, проступок кажется минимальным: Маркус не успел не на само собрание, а на общий сбор, который начинается за час до мероприятия, и задержался всего на две минуты. Более того, у него была вполне официальная причина — нападающий заполнял документы, которые попросил оформить клуб.
Тем не менее тренер оказался суров. Как утверждает издание, у Флика есть нерушимое правило: опоздание в день матча карается исключением из основного состава. Это и произошло с Рэшфордом — на поле он появился только во втором тайме, заменив в перерыве Рафинью.
Воспитательная работа Флика пошла на пользу — уже через 15 минут англичанин выдал красивый ассист на Дани Ольмо, который тут же оформил разгром, забив третий мяч «Барселоны». При этом Рэшфорд вполне мог забить и сам, позиция была удобной. Но нападающий не пожадничал и в итоге стал автором красивой голевой передачи.
Интересно, что гол могли и не засчитать — во время удара Ольмо на поле выбежал болельщик с флагом Палестины. Однако судья посчитал, что нарушитель никак не повлиял на игру, так как был на другом конце поля, и показал на центр. Это очень возмутило тренерский штаб «Хетафе» — помощник главного тренера Хосе Бордаласа Патрисио Морено даже получил красную карточку за излишнюю эмоциональность.
Рабочий метод
Флик далеко не первый раз наказывает футболистов ссылкой в запас — за год с лишним работы в «Барселоне» от подобной меры пострадали Жюль Кунде и Иньяки Пенья. Но самый яркий случай произошел с Рафиньей всего неделю назад — бразилец должен был выйти в старте на «Валенсию», но опоздал на разминку.
Причина проступка неизвестна, но, какой бы она ни была, Флика не впечатлила — и Рафинья улетел на скамейку, где просидел весь первый тайм. В перерыве бразильца выпустили на поле, и тот к 66-й минуте оформил дубль — наказание подействовало еще сильнее, чем на Рэшфорда.
Ханс-Дитер Флик
Пепе Бордалас
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
15′
Ферран Торрес
(Рафинья)
34′
Дани Ольмо
(Маркус Рэшфорд)
62′
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
24
Эрик Гарсия
15
Андреас Кристенсен
54′
35
Херард Мартин
83′
4
Рональд Араухо
8
Педри
76′
19
Руни Барджи
21
Френки де Йонг
60′
16
Фермин Лопес
11
Рафинья
32′
46′
14
Маркус Рэшфорд
7
Ферран Торрес
60′
17
Марк Касадо
13
Давид Сория
17
Кико Фемения
16
Диего Рико
22
Домингуш Дуарте
5
Луис Милья
3
Абделькабир Абкар
58′
6
Марио Мартин
3′
46′
26
Давид Манча
8
Мауро Арамбарри
70′
20
Коба да Коста
2
Джене Даконам
44′
46′
14
Хави Муньос
9
Борха Майораль
46′
11
Абу Камара
23
Адриан Лисо
42′
80′
18
Алекс Санкрис
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти