«Арсенал» вырвал ничью у «Ман Сити» благодаря голу Мартинелли: его вдохновила обворожительная возлюбленная

24-летний бразильский футболист был расстроен тем, что его вновь оставили на скамейке запасных, и написал своей возлюбленной Изабелле, чтобы поделиться неприятной новостью. В ответ она отправила ему трогательное сообщение, которым и поделилась после матча со своими подписчиками в соцсетях: «Ты сыграешь против уставших ног и забьёшь гол. Увидишь».
И действительно, Мартинелли вышел на поле на 80-й минуте и в драматичной концовке воспользовался точной передачей Эберечи Эзе, перебросил мяч через вратаря «Сити» Джанлуиджи Доннарумму, и принес своей команде важную ничью на 90+3-й минуте матча.
