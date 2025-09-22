Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.02
П2
1.70
Футбол. Франция
21:00
Марсель
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.16
П2
1.85
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.50
П2
14.00
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2

«Арсенал» вырвал ничью у «Ман Сити» благодаря голу Мартинелли: его вдохновила обворожительная возлюбленная

Гол Габриэля Мартинелли в матче против «Манчестер Сити» помог «Арсеналу» не проиграть. Вышедший на замену Габриэл Мартинелли был вдохновлен посланием своей девушки.

10

24-летний бразильский футболист был расстроен тем, что его вновь оставили на скамейке запасных, и написал своей возлюбленной Изабелле, чтобы поделиться неприятной новостью. В ответ она отправила ему трогательное сообщение, которым и поделилась после матча со своими подписчиками в соцсетях: «Ты сыграешь против уставших ног и забьёшь гол. Увидишь».

И действительно, Мартинелли вышел на поле на 80-й минуте и в драматичной концовке воспользовался точной передачей Эберечи Эзе, перебросил мяч через вратаря «Сити» Джанлуиджи Доннарумму, и принес своей команде важную ничью на 90+3-й минуте матча.

В нашей галерее собрали лучшие фото главной вдохновительницы футболиста.