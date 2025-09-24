«Эспаньол» сыграл вничью с «Валенсией» и вышел на третье место в Ла Лиге

Арно Данжума на 15-й минуте вывел гостей вперёд, Леандро Кабрера на 59-й минуте сравнял счёт, на 62-й минуте у гостей гол забил Уго Дуро, Хавьер Пуадо на 90+6-й минуте вернул равенство на табло.
После этой игры «Эспаньол» с 11 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства, «Валенсия» с восемью очками находится на девятой строчке.
В следующем туре «Эспаньол» 26 сентября сыграет в гостях с «Жироной», «Валенсия» 29 сентября примет на своём поле «Овьедо».
Маноло Гонсалес
Карлос Корберан
Леандро Кабрера
(Эдуардо Экспосито)
59′
Хави Пуадо
(Роберто Фернандес)
90+6′
Арно Груневелд
(Луис Риоха)
15′
Уго Дуро
(Филип Угринич)
62′
13
Марко Дмитрович
8
Эдуардо Экспосито
7
Хави Пуадо
19
Кике Гарсия
38
Клеменс Ридель
6
Леандро Кабрера
23
Омар Эль Хилали
68′
2
Рубен Санчес
22
Карлос Ромеро
82′
12
Хосе Салинас
10
Поль Лосано
68′
4
Урко Гонсалес де Сарате
24
Тайрис Долан
82′
20
Антониу Рока
18
Шарль Пикель
38′
57′
9
Роберто Фернандес
25
Хулен Агирресабала
90+4′
20
Димитри Фулькье
5
Сезар Таррега
4
Муктар Диакаби
38′
22
Батист Сантамария
54′
9
Уго Дуро
14
Хосе Гайя
76′
21
Хесус Васкес
11
Луис Риоха
76′
8
Хави Герра
16
Диего Лопес
43′
60′
15
Лукас Бельтран
18
Хосе Луис Гарсия Пепелу
60′
23
Филип Угринич
7
Арно Груневелд
71′
12
Тьерри Коррейа
Главный судья
Хосе Луис Гусман Мансилья
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти