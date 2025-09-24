Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Реал
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Broke Boys
0
:
Сокол
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
1
:
Урал
2
П1
X
П2

«Эспаньол» сыграл вничью с «Валенсией» и вышел на третье место в Ла Лиге

Окончен матч 6-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Эспаньол» и «Валенсия». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Стейдж Фронт» (Барселона). В качестве главного арбитра матча выступил Хосе Гусман Мансилья.

Источник: Getty Images

Арно Данжума на 15-й минуте вывел гостей вперёд, Леандро Кабрера на 59-й минуте сравнял счёт, на 62-й минуте у гостей гол забил Уго Дуро, Хавьер Пуадо на 90+6-й минуте вернул равенство на табло.

После этой игры «Эспаньол» с 11 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства, «Валенсия» с восемью очками находится на девятой строчке.

В следующем туре «Эспаньол» 26 сентября сыграет в гостях с «Жироной», «Валенсия» 29 сентября примет на своём поле «Овьедо».

Эспаньол
2:2
Первый тайм: 0:1
Валенсия
Футбол, Испания, 6-й тур
23.09.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Stage Front Stadium
Главные тренеры
Маноло Гонсалес
Карлос Корберан
Голы
Эспаньол
Леандро Кабрера
(Эдуардо Экспосито)
59′
Хави Пуадо
(Роберто Фернандес)
90+6′
Валенсия
Арно Груневелд
(Луис Риоха)
15′
Уго Дуро
(Филип Угринич)
62′
Составы команд
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
8
Эдуардо Экспосито
7
Хави Пуадо
19
Кике Гарсия
38
Клеменс Ридель
6
Леандро Кабрера
23
Омар Эль Хилали
68′
2
Рубен Санчес
22
Карлос Ромеро
82′
12
Хосе Салинас
10
Поль Лосано
68′
4
Урко Гонсалес де Сарате
24
Тайрис Долан
82′
20
Антониу Рока
18
Шарль Пикель
38′
57′
9
Роберто Фернандес
Валенсия
25
Хулен Агирресабала
90+4′
20
Димитри Фулькье
5
Сезар Таррега
4
Муктар Диакаби
38′
22
Батист Сантамария
54′
9
Уго Дуро
14
Хосе Гайя
76′
21
Хесус Васкес
11
Луис Риоха
76′
8
Хави Герра
16
Диего Лопес
43′
60′
15
Лукас Бельтран
18
Хосе Луис Гарсия Пепелу
60′
23
Филип Угринич
7
Арно Груневелд
71′
12
Тьерри Коррейа
Статистика
Эспаньол
Валенсия
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
21
5
Удары в створ
10
2
Угловые
8
3
Фолы
9
9
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Луис Гусман Мансилья
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти