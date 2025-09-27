Футболисты «Арсенала» и «Минска» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Вчера футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» выиграли на своем поле у новополоцкого «Нафтана» со счетом 4:2. Завтра лидер турнира «МЛ Витебск», потерпевший до этого два поражения подряд, сыграет на своем поле с мозырской «Славией», брестское «Динамо» примет борисовский БАТЭ, а «Слуцк» у себя дома будет соперничать с «Витебском». Программа 23-го тура закроется тремя матчами 28 сентября: «Гомель» — «Молодечно», «Сморгонь» — «Неман» (Гродно), «Динамо» (Минск) — «Ислочь».