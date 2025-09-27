Футболисты «Арсенала» и «Минска» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

В первом тайме встречи на поле городского стадиона в Борисове Валерий Сенько вывел дзержинцев вперед, а на исходе часа игрового времени Артем Турич восстановил паритет — 1:1.
Вчера футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» выиграли на своем поле у новополоцкого «Нафтана» со счетом 4:2. Завтра лидер турнира «МЛ Витебск», потерпевший до этого два поражения подряд, сыграет на своем поле с мозырской «Славией», брестское «Динамо» примет борисовский БАТЭ, а «Слуцк» у себя дома будет соперничать с «Витебском». Программа 23-го тура закроется тремя матчами 28 сентября: «Гомель» — «Молодечно», «Сморгонь» — «Неман» (Гродно), «Динамо» (Минск) — «Ислочь».
Положение в группе лидеров сейчас таково: «МЛ Витебск» — 52 очка (22 матча), «Динамо» (Минск) — 42 (21), «Славия» (Мозырь) — 41 (22), «Торпедо-БелАЗ» — 40 (22), «Ислочь» (Минский район) — 39 (22). Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно», у которого 10 очков, в активе «Слуцка» на три балла больше, 17 очков у «Сморгони». В споре лучших бомбардиров впереди нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 16 мячей.
