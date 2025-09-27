«Бавария» благодаря дублю Кейна разгромила «Вердер» в матче Бундеслиги

Забитые мячи стали 99-м и 100-м для Кейна за «Баварию», он провел 104-й матч в составе мюнхенцев. Англичанин быстрее других футболистов в XXI веке забил 100 голов за клуб из топ-5 лиг, обойдя Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда, которым понадобилось по 105 матчей. Также теперь на его счету 10 мячей в пяти встречах текущего сезона Бундеслиги.