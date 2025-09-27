Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.10
П2
5.00
Футбол. Англия
14:30
Брентфорд
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.84
П2
2.09
Футбол. Испания
15:00
Хетафе
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.21
П2
4.12
Футбол. Италия
16:00
Комо
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.81
П2
7.75
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Марсель
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Динамо
3
П1
X
П2

«Бавария» благодаря дублю Кейна разгромила «Вердер» в матче Бундеслиги

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» разгромила бременский «Вердер» в матче пятого тура чемпионата Германии по футболу.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Дублем отметился Гарри Кейн (45-я минута — с пенальти, 65-я), голы также на счету Луиса Диаса (22) и Конрада Лаймера (88).

Забитые мячи стали 99-м и 100-м для Кейна за «Баварию», он провел 104-й матч в составе мюнхенцев. Англичанин быстрее других футболистов в XXI веке забил 100 голов за клуб из топ-5 лиг, обойдя Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда, которым понадобилось по 105 матчей. Также теперь на его счету 10 мячей в пяти встречах текущего сезона Бундеслиги.

«Бавария», набрав 15 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата. Команда Венсана Компани выиграла все пять матчей нового сезона лиги. «Вердер» с 4 баллами занимает 14-ю строчку.

В следующем туре «Бавария» в гостях 4 октября сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом». В этот же день «Вердер» примет «Санкт-Паули».

Бавария
4:0
Первый тайм: 2:0
Вердер
Футбол, Германия, 5-й тур
26.09.2025, 21:30 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Хорст Штеффен
Голы
Бавария
Джонатан Та
(Майкл Олисе)
22′
Гарри Кейн
45′
Гарри Кейн
(Луис Диас)
65′
Конрад Лаймер
(Том Бишоф)
87′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
23
Саша Боэ
27
Конрад Лаймер
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
20
Том Бишоф
17
Майкл Олисе
78′
42
Леннарт Карл
14
Луис Диас
84′
36
Уисдом Майк
7
Серж Гнабри
16′
61′
22
Рафаэл Геррейру
9
Гарри Кейн
78′
11
Николас Джексон
8
Леон Горецка
61′
6
Йозуа Киммих
65′
Вердер
13
Карл Хейн
3
Юкинари Сугавара
20
Романо Шмид
32
Марко Фридль
31
Карим Кулибали
14
Сенне Линен
27
Феликс Агу
80′
23
Исаак Шмидт
18
Кэмерон Пуэртас
61′
44
Виктор Бонифейс
7
Самуэль Мбангула
80′
10
Леонардо Биттенкурт
11
Джастин Нджинма
73′
17
Марко Грюлль
6
Йенс Стаге
80′
24
Патрис Чович
Статистика
Бавария
Вердер
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
26
8
Удары в створ
13
2
Угловые
7
6
Фолы
9
4
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Франк Вилленборг
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти