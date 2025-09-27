«Бавария» благодаря дублю Кейна разгромила «Вердер» в матче Бундеслиги

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Дублем отметился Гарри Кейн (45-я минута — с пенальти, 65-я), голы также на счету Луиса Диаса (22) и Конрада Лаймера (88).
Забитые мячи стали 99-м и 100-м для Кейна за «Баварию», он провел 104-й матч в составе мюнхенцев. Англичанин быстрее других футболистов в XXI веке забил 100 голов за клуб из топ-5 лиг, обойдя Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда, которым понадобилось по 105 матчей. Также теперь на его счету 10 мячей в пяти встречах текущего сезона Бундеслиги.
«Бавария», набрав 15 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата. Команда Венсана Компани выиграла все пять матчей нового сезона лиги. «Вердер» с 4 баллами занимает 14-ю строчку.
В следующем туре «Бавария» в гостях 4 октября сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом». В этот же день «Вердер» примет «Санкт-Паули».
Венсан Компани
Хорст Штеффен
Джонатан Та
(Майкл Олисе)
22′
Гарри Кейн
45′
Гарри Кейн
(Луис Диас)
65′
Конрад Лаймер
(Том Бишоф)
87′
1
Мануэль Нойер
23
Саша Боэ
27
Конрад Лаймер
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
20
Том Бишоф
17
Майкл Олисе
78′
42
Леннарт Карл
14
Луис Диас
84′
36
Уисдом Майк
7
Серж Гнабри
16′
61′
22
Рафаэл Геррейру
9
Гарри Кейн
78′
11
Николас Джексон
8
Леон Горецка
61′
6
Йозуа Киммих
65′
13
Карл Хейн
3
Юкинари Сугавара
20
Романо Шмид
32
Марко Фридль
31
Карим Кулибали
14
Сенне Линен
27
Феликс Агу
80′
23
Исаак Шмидт
18
Кэмерон Пуэртас
61′
44
Виктор Бонифейс
7
Самуэль Мбангула
80′
10
Леонардо Биттенкурт
11
Джастин Нджинма
73′
17
Марко Грюлль
6
Йенс Стаге
80′
24
Патрис Чович
Главный судья
Франк Вилленборг
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти