«Порту» оштрафовали на 3 тысячи евро за гомофобные кричалки про Моуринью. Две недели назад тренера встречали овациями

Дисциплинарный совет Португальской федерации футбола оштрафовал «Порту» за нецензурные скандирования в адрес тренера «Бенфики» Жозе Моуринью. Об этом сообщает издание Publico.
Солидный штраф
Шаткий мир между вернувшимся в Португалию Моуринью и фанатами его бывшего клуба продержался всего несколько дней. Жозе возглавил «Бенфику» 17 сентября, и, как пишет Publico, уже 19 сентября болельщики «Порту» передали ему «привет». В конце матча шестого тура против «Риу Аве» они начали скандировать: «Моуринью — ***, Моуринью — ***, он *******».
За нецензурную брань в адрес своего экс-тренера «Порту» оштрафовали на 3200 евро (примерно 300 тысяч рублей). Фанаты нарушили правила, согласно которым запрещены «словесные оскорбления, носящие дискриминационный характер и унижающие человеческое достоинство по признаку пола, расы или аналогичным признакам».
Кроме того, на «Порту» наложили штраф в 1100 евро за использование провокационного баннера в адрес руководства лиги. При этом использование пиротехники дисциплинарный совет осудил куда строже любых оскорблений — «Спортинг» получил штраф в 8000 евро за опасное фанатское шоу.
Все забыто
Реакция болельщиков «Порту» на возвращение Моуринью выглядит грустно — все-таки тренера и «драконов» связывает славная многолетняя история. Напомним, под руководством Особенного клуб из Лиссабона в период с 2002 по 2004 год дважды выиграл чемпионат Португалии, Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.
Примечательно, что совсем недавно отношения у Жозе и Порту были отличными — за несколько дней до назначения в «Бенфику» 62-летний тренер посетил матч пятого тура чемпионата между «Порту» и «Насьоналом». «Драгау» встречал его овациями.
Но теперь все забыто.
К войне готов
Сам Моуринью после перехода в «Бенфику» отметил, что не хотел никого обидеть: «Я приехал сюда не для того, чтобы позлить или огорчить “Порту”. Я пришел сюда, чтобы наслаждаться работой в большом клубе с большими амбициями. Надеюсь, они не сердятся и не злятся на меня. После прихода в “Бенфику” я говорил с Андре-Виллаш Боашем (президент “Порту”. — Прим. “СЭ”) и Фредерику Варандешем (президент “Спортинга”. — Прим. “СЭ”). То, что я стал тренером “Бенфики”, не означает, что я пришел воевать».
При этом Жозе, кажется, готов к конфронтации: «Будут ли овации на “Драгау” снова? Не думаю. Болельщики оказали мне фантастический прием, которого, думаю, я заслужил, но мы враги в течение 90 минут, враги на поле — и ничего больше. “Порту” хочет победить, и я хочу победить. Больше ничего», — говорил тренер сразу после перехода в «Бенфику».
Впрочем, возвращение в Португалию вряд ли могло пройти гладко. Все-таки Моуринью работал в каждом из трех главных клубов страны:
«Спортинг» — переводчик, ассистент тренера, июль — декабрь 1993 года;
«Бенфика» — главный тренер, сентябрь — декабрь 2000 года;
«Порту» — ассистент тренера (1994−1996), главный тренер (2002−2004).
Кого-нибудь своим возвращением Жозе бы точно обидел.