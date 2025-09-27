«Порту» оштрафовали на 3 тысячи евро за гомофобные кричалки про Моуринью. Две недели назад тренера встречали овациями

Сам Моуринью после перехода в «Бенфику» отметил, что не хотел никого обидеть: «Я приехал сюда не для того, чтобы позлить или огорчить “Порту”. Я пришел сюда, чтобы наслаждаться работой в большом клубе с большими амбициями. Надеюсь, они не сердятся и не злятся на меня. После прихода в “Бенфику” я говорил с Андре-Виллаш Боашем (президент “Порту”. — Прим. “СЭ”) и Фредерику Варандешем (президент “Спортинга”. — Прим. “СЭ”). То, что я стал тренером “Бенфики”, не означает, что я пришел воевать».