Два автогола Эстеве помогли «Манчестер Сити» разгромить «Бёрнли»

Окончен матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Бёрнли».

Источник: Getty Images

Победу со счётом 5:1 в этой игре одержали «горожане». Встреча состоялась на стадионе «Этихад» (Манчестер). В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Джонс.

Максим Эстеве отметился автоголом на 12-й минуте и обеспечил преимущество хозяевам поля, Джейдон Энтони на 38-й минуте сравнял счёт. Матеус Нунес на 61-й минуте вновь вывел «горожан» вперёд, на 65-й минуте Эстеве снова забил в свои ворота. Эрлинг Холанд забил на 90-й минуте, а на 90+3-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Манчестер Сити» с 10 очками находится на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Бёрнли» с четырьмя очками располагается на 17-м месте.

В следующем туре «горожане» 5 октября в гостях сыграют с «Брентфордом», «кларетовые» в тот же день на выезде встретятся с «Астон Виллой».

Манчестер Сити
5:1
Первый тайм: 1:1
Бернли
Футбол, Англия, Тур 6
27.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Скотт Паркер
Голы
Манчестер Сити
Максим Эстев
12′
Матеус Нунес
61′
Максим Эстев
65′
Эрлин Холанн
90′
Эрлин Холанн
90+3′
Бернли
Джейдон Энтони
38′
Составы команд
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
11
Жереми Доку
9
Эрлин Холанн
14
Нико Гонсалес
3
Рубен Диаш
47
Фил Фоден
83′
33
Нико О`Райли
83′
82
Рико Льюис
26
Савио
62′
52
Оскар Бобб
24
Йошко Гвардиол
70′
6
Натан Аке
4
Тиджани Рейндерс
83′
20
Бернарду Силва
Бернли
1
Мартин Дубравка
2
Кайл Уокер
30′
18
Яльмар Экдаль
29
Джош Лоран
5
Максим Эстев
16
Флорентину
3
Квилиндси Хартман
27′
88′
12
Башир Хамфрис
17
Лум Чауна
62′
7
Якоб Брун Ларсен
11
Джейдон Энтони
63′
88′
28
Ханнибал Межбри
9
Лайл Фостер
80′
8
Лесли Угочукву
24
Джош Каллен
79′
27
Армандо Бройя
Статистика
Манчестер Сити
Бернли
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
21
9
Удары в створ
8
2
Угловые
10
2
Фолы
5
7
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Джонс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти