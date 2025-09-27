Два автогола Эстеве помогли «Манчестер Сити» разгромить «Бёрнли»

Максим Эстеве отметился автоголом на 12-й минуте и обеспечил преимущество хозяевам поля, Джейдон Энтони на 38-й минуте сравнял счёт. Матеус Нунес на 61-й минуте вновь вывел «горожан» вперёд, на 65-й минуте Эстеве снова забил в свои ворота. Эрлинг Холанд забил на 90-й минуте, а на 90+3-й минуте он оформил дубль.