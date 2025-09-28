«ПСЖ» одолел «Осер» в Лиге 1, Илья Забарный забил победный мяч

На 32-й минуте защитник Илья Забарный открыл счёт в матче. Этот гол стал для украинца дебютным в состав парижан. На 54-й минуте бразильский защитник Лукас Бералдо удвоил преимущество хозяев поля. Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов весь матч провёл на скамье запасных.