«ПСЖ» одолел «Осер» в Лиге 1, Илья Забарный забил победный мяч

Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева.
На 32-й минуте защитник Илья Забарный открыл счёт в матче. Этот гол стал для украинца дебютным в состав парижан. На 54-й минуте бразильский защитник Лукас Бералдо удвоил преимущество хозяев поля. Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов весь матч провёл на скамье запасных.
«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 с 15 очками в шести играх. «Осер» располагается на 13 месте в чемпионате Франции. У команды шесть набранных очков.
Футбол, Франция, 6-й тур
27.09.2025, 22:05 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Кристоф Пеллиссье
Голы
ПСЖ
Илья Забарный
(Витор Феррейра Витинья)
32′
Лукас Бералдо
(Сенни Маюлу)
54′
Составы команд
ПСЖ
30
Люка Шевалье
33
Уоррен Заир-Эмери
21
Люка Эрнандез
9
Гонсалу Рамуш
49
Ибраим Мбай
6
Илья Забарный
4
Лукас Бералдо
19
Ли Кан Ин
80′
41
Матис Жангаль
24
Сенни Маюлу
62′
47
Квентин Нджанту
17
Витор Феррейра Витинья
36′
2
Ашраф Хакими
7
Хвича Кварацхелия
46′
29
Брэдли Барколя
88′
Осер
16
Донован Леон
29
Марвен Сенайя
24′
14
Гидеон Менса
4
Франсиско Сьерральта
7
Жосуэ Казимир
10
Лассине Синайоко
19
Дэнни Намасо
74′
23
Ибрагим Осман
13
Телли Сиве
46′
9
Секу Мара
92
Клемен Акпа
65′
21
Лассо Кулибали
42
Элиша Овусу
87′
18
Ассан Диуссе
5
Кевин Даноис
75′
34
Руди Матондо
77′
Статистика
ПСЖ
Осер
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
15
12
Удары в створ
8
3
Угловые
5
5
Фолы
17
10
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Тома Леонар
(Франция)
