Дубль Диаса принес «Баварии» разгромную победу над «Айнтрахтом»

«Бавария» на выезде обыграла «Айнтрахт» в матче 6-го тура чемпионата Германии — 3:0.

Источник: Reuters

Счет на 1-й минуте открыл Луис Диас. На 27-й минуте Харри Кейн с передачи Диаса увеличил преимущество гостей, а на 84-й минуте Диас оформил дубль.

В первом тайме у хозяев отличился Жан-Маттео Баойя, однако судья после просмотра видеоповтора отменил гол из-за игры рукой.

«Бавария» с 18 очками лидирует в турнирной таблице бундеслиги. «Айнтрахт» с 9 баллами располагается на шестой позиции.

Айнтрахт Ф
0:3
Первый тайм: 0:2
Бавария
Футбол, Германия, 6-й тур
4.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Deutsche Bank Park
Главные тренеры
Дино Топпмеллер
Венсан Компани
Голы
Бавария
Луис Диас
1′
Гарри Кейн
27′
Луис Диас
84′
Составы команд
Айнтрахт Ф
40
Кауан Сантос
24
Аурелиу Бута
21
Натаниэль Браун
20
Рицу Доан
4
Робин Кох
3
Артур Теат
19
Жан-Маттео Баойя
78′
6
Оскар Хейлунн
15
Элье Схири
78′
27
Марио Гетце
9
Йонатан Буркардт
79′
82′
17
Элие Вахи
16
Хуго Ларссон
65′
8
Фарес Шаиби
42
Джан Узун
65′
7
Ансгар Кнауфф
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
23
Саша Боэ
88′
20
Том Бишоф
14
Луис Диас
69′
88′
42
Леннарт Карл
7
Серж Гнабри
71′
22
Рафаэл Геррейру
9
Гарри Кейн
85′
11
Николас Джексон
8
Леон Горецка
14′
46′
45
Александр Павлович
Статистика
Айнтрахт Ф
Бавария
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
6
12
Удары в створ
1
3
Угловые
4
3
Фолы
11
11
Офсайды
0
5
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти