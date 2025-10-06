Ричмонд
«Атлетико» и «Сельта» обменялись голами в матче ла лиги, мадридцы с 40-й минуты играли в меньшинстве

«Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой» в гостевом матче 8-го тура чемпионата Испании — 1:1.

Источник: Reuters

На 6-й минуте защитник хозяев Карл Старфельт забил гол в свои ворота и вывел мадридцев вперед. На 68-й минуте его партнер по команде Яго Аспас сравнял счет.

Гости на 40-й минуте остались в меньшинстве после удаления Клемана Ленгле, получившего вторую желтую карточку.

«Атлетико» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах. В ла лиге команда с 13 очками поднялась на пятое место. «Сельта» набрала 6 очков и вышла на 16-ю позицию в турнирной таблице.

Сельта
1:1
Первый тайм: 0:1
Атлетико
Футбол, Испания, 8-й тур
5.10.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Abanca-Balaidos
Главные тренеры
Клаудио Хиральдес
Диего Симеоне
Голы
Сельта
Яго Аспас
68′
Атлетико
Карл Старфельт
6′
Составы команд
Сельта
13
Йонуц Раду
32
Хави Родригес
20
Маркос Алонсо
2
Карл Старфельт
3
Оскар Мингеса
14
Дамьян Родригес
5
Серхио Каррейра
84′
6
Илайш Мориба
7
Борха Иглесиас
65′
84′
18
Пабло Дуран
8
Фран Бельтран
55′
23
Уго Альварес
9
Ферран Хутгла
63′
10
Яго Аспас
19
Виллиотт Сведберг
63′
15
Брайан Сарагоса
Атлетико
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
17
Давид Ганцко
23
Николас Гонсалес
24
Робен Ле Норман
15
Клеман Лангле
25′
40′
8
Пабло Барриос
20
Джулиано Симеоне
82′
16
Науэль Молина
6
Коке
77′
4
Конор Галлахер
7
Антуан Гризманн
46′
21
Хави Галан
76′
10
Алекс Баэна
78′
19
Хулиан Альварес
82′
9
Александр Серлот
Статистика
Сельта
Атлетико
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
18
6
Удары в створ
4
1
Угловые
6
3
Фолы
7
10
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Сото Градо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти