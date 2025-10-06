Подводная лодка новой сборки. «Вильярреал» проиграл «Реалу», но для него это полезно

Изобилие летних трансферов иногда сбивает с толку. Кажется, что клуб скупает всех, кто ему мало-мальски приглянулся, в надежде на ходу разобраться, кто действительно пригодится. У «Вильярреала» все не так. Все приобретения были точечными, для того чтобы еще яснее, еще жирнее прочертить линии игрового рисунка, который Марселино наметил в прошлом сезоне. Выручив более 100 миллионов евро на продаже Баены, Барри, Пино и Эйонга, «Вильярреал» потратил всю эту сумму на футболистов с похожими манерами. Может, не таких затейливых, как Баена, зато более резких, импульсивных и прямиком заточенных на атаку. «Вертикальный футбол» обещает стать еще вертикальнее, еще кинжальнее. Пока ему не хватает командного взаимопонимания, хотя отдельные связки уже просматриваются — благодаря чему Олувасейи и Микаутадзе регулярно исполняют «буллиты» и создается численное большинство во время взрывных ответных атак.