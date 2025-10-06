Ричмонд
Подводная лодка новой сборки. «Вильярреал» проиграл «Реалу», но для него это полезно

«Вильярреал» идет третьим в Испании и может в ближайшем будущем превратиться в серьезную силу.

Результат встречи «Реал» — «Вильярреал» (3:1) и его визуальное и статистическое содержание, как ни парадоксально и даже возмутительно это прозвучит, в одинаковой мере хороши и полезны для обоих соперников.

«Реалу» после 2:5 от «Атлетико» было необходимо убедительно исправиться. 5:0 в Алма-Ате частично его оправдали, но для полноценной сатисфакции нужен противник сопоставимого калибра. 3:1 при солидном преимуществе и без малейшего шанса для «Вильярреала» обрести надежду — как раз то, что нужно. Минимальная победа, добытая в муках, такого впечатления не произвела бы. Теперь можно выдохнуть и спокойно работать дальше.

Футбол
Испания 2025/2026
8-й тур, 4.10.2025, 22:00
Реал
3
Вильярреал
1

Парадокс же в том, что для «Вильярреала» выигрыш у «Реала» здесь и сейчас, да на его поле, да с сопутствующим опережением в турнирной таблице мог оказаться чрезвычайно вреден, а при самом плохом раскладе вообще стать пирровой победой. Да и сыграй они на равных, с любым исходом, включая поражение желтых, но с их правом заявить после матча, что «мы играли не хуже, просто не повезло», это точно так же могло повести «Вильярреал» по самому неправильному из маршрутов, начертанных на камне у предматчевой развилки. Туда, где есть упоение одноразовой большой победой, возведенное в степень самомнением всемогущества, и нет ни плодотворного труда, ни устойчивого развития, ни адекватного понимания смыслов происшедшего и предстоящего.

Поражение в Мадриде, наоборот, пойдет ему во благо. И на ближайшие две недели перерыва. И на более дальнюю перспективу, которая у «Вильярреала» просматривается уже сегодня.

Обратите внимание, кто забивал за «субмарину» начиная с сентября. Микаутадзе, Пап Гейе, Олувасейи, Соломон, Молейро, Ренату Вейга и снова Микаутадзе. В июле из этой шестерки в «Вильярреале» присутствовал лишь Гейе. Остальные — новички. Как и стабильно выходящие в основе Моуриньо, Парти, Марин (до травмы), а теперь еще и голкипер Арнау Тенес. Иными словами, на наших глазах формируется совершенно новый «Вильярреал», причем игроки еще только знакомятся друг с другом. Тем не менее команда прочно идет третьей в чемпионате, а на днях сыграла вничью с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Это верный индикатор потенциала, но широкие шаги для его реализации опасны из-за риска растянуться в шпагате.

Другой объективно признанный показатель внутренней силы — умение бороться до конца. В четырех матчах перед визитом в Мадрид «Вильярреал» на последних минутах добывал очки. «Осасуне» с «Севильей» забил победные мячи на 86-й, «Атлетику» — на 77-й, с «Ювентусом» отыгрался на 90-й. И уступая «Реалу», не всплыл кверху брюхом, пуская пузыри. Но опять же в этот раз к лучшему, что не спасся, не захлестнул финальной волной, превратив неказистый вечер в торжествующую ночь. Вера в себя, основанная на шальной удаче, а в данном случае — уже на череде удач, запросто становится слепой.

Изобилие летних трансферов иногда сбивает с толку. Кажется, что клуб скупает всех, кто ему мало-мальски приглянулся, в надежде на ходу разобраться, кто действительно пригодится. У «Вильярреала» все не так. Все приобретения были точечными, для того чтобы еще яснее, еще жирнее прочертить линии игрового рисунка, который Марселино наметил в прошлом сезоне. Выручив более 100 миллионов евро на продаже Баены, Барри, Пино и Эйонга, «Вильярреал» потратил всю эту сумму на футболистов с похожими манерами. Может, не таких затейливых, как Баена, зато более резких, импульсивных и прямиком заточенных на атаку. «Вертикальный футбол» обещает стать еще вертикальнее, еще кинжальнее. Пока ему не хватает командного взаимопонимания, хотя отдельные связки уже просматриваются — благодаря чему Олувасейи и Микаутадзе регулярно исполняют «буллиты» и создается численное большинство во время взрывных ответных атак.

Хорошо, что они не сработали на «Сантьяго Бернабеу» в товарных количествах. Основа под ними пока еще зыбкая, да и сталь в атакующих наконечниках мягковата. Если бы даже этими, очень несовершенными, орудиями удалось понаделать в «Реале» пробоин, это непременно сбило бы команду с толку. А бестолковых команд в современном футболе и без нее хватает.

К «Вильярреалу», каким бы он ни был, сложно относиться равнодушно. Этот клуб уникален. Он единственный на весь мир, который, существуя давным-давно, весь XX век был никем и ничем, зато всю прожитую нами четвертину XXI входит в европейский топ. Да, со спадами, даже с вылетами в сегунду, но с обязательным возвращением на былые высоты. И даже выше: Лигу Европы «Вильярреал» покорил на новом витке своего развития, затем повторил спустя 16 лет прорыв в полуфинал Лиги чемпионов. Но не ограничился этим, а мечтает залезть совсем уж за облака. Это не какая-нибудь бабочка-однодневка, каких мы за годы и десятилетия повидали немало.

Да, «Вильярреал» по-прежнему сложно воспринимать как гранда, да и не дорос он до этого, честно говоря. Но место в когорте перманентно ведущих клубов Испании застолбил за собой уже железно. Оттого его тихо ненавидят те, с кем он конкурирует, и ему нежно симпатизируют те, кому эта конкуренция по сердцу.

И ровно в той же пропорции будут следить за тем, как он развивается и во что превращается. Это сейчас «Вильярреал» не способен победить «Реал» и согласен на ничью с «Ювентусом». В январе, когда желтые сыграют со сливочными вновь, в обрамлении встреч с «Аяксом» и «Байером», все может быть иначе. Возможности для этого есть.

Евгений Зырянкин