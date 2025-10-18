Клубы Ла Лиги проведут акции протеста на матчах против переноса игр в США

В августе Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) одобрила проведение матча в Майами. Тогда же мадридский «Реал» обратился в УЕФА, Международную федерацию футбола (ФИФА) и Высший спортивный совет Испании (CSD) с требованием запретить проведение игры в США, однако организации в виде исключения одобрили проведение встречи за рубежом. Ранее Ла Лига планировала провести в США матч «Жирона» — «Барселона» в 2018 году и встречу «Атлетико» — «Вильярреал» в 2019 году, однако тогда RFEF и ФИФА выступили против подобной инициативы.