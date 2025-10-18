Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Клубы Ла Лиги проведут акции протеста на матчах против переноса игр в США

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Ассоциация футболистов Испании (AFE) объявила на официальном сайте, что в начале матчей девятого тура чемпионата Испании футболисты устроят символические акции протеста против проведения игр Ла Лиги в США.

Источник: footyheadlines.com

В октябре Ла Лига и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрили проведение матча 17-го тура испанского чемпионата между «Барселоной» и «Вильярреалом» в Майами. Встреча станет первой в истории соревнования, которая пройдет за пределами Испании.

AFE совместно с капитанами команд Ла Лиги выступила за проведение символических акций протеста против отсутствия прозрачности, диалога и согласованности в чемпионате. По данным испанских СМИ, в начале каждого матча девятого тура чемпионата футболисты откажутся от игры на 15 секунд. В заявлении AFE отмечается, что «Вильярреал» и «Барселона» не примут участие в акции, чтобы предотвратить интерпретацию протеста как потенциальной меры против любого клуба.

«Столкнувшись с постоянными отказами со стороны Ла Лиги и нереалистичными предложениями, AFE категорически отвергает проект, который не получил одобрения ведущих игроков нашего вида спорта, и требует от ассоциации работодателей создать переговорный стол, где будет предоставлена вся информация и проанализированы исключительные характеристики в проекте, учтены потребности и проблемы футболистов, гарантирована защита их трудовых прав и соблюдение действующих правил», — говорится в заявлении ассоциации.

В августе Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) одобрила проведение матча в Майами. Тогда же мадридский «Реал» обратился в УЕФА, Международную федерацию футбола (ФИФА) и Высший спортивный совет Испании (CSD) с требованием запретить проведение игры в США, однако организации в виде исключения одобрили проведение встречи за рубежом. Ранее Ла Лига планировала провести в США матч «Жирона» — «Барселона» в 2018 году и встречу «Атлетико» — «Вильярреал» в 2019 году, однако тогда RFEF и ФИФА выступили против подобной инициативы.

Футбол. Испания
21.12
Вильярреал
:
Барселона
П1
X
П2