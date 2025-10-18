Клубы Ла Лиги проведут акции протеста на матчах против переноса игр в США

В октябре Ла Лига и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрили проведение матча 17-го тура испанского чемпионата между «Барселоной» и «Вильярреалом» в Майами. Встреча станет первой в истории соревнования, которая пройдет за пределами Испании.
AFE совместно с капитанами команд Ла Лиги выступила за проведение символических акций протеста против отсутствия прозрачности, диалога и согласованности в чемпионате. По данным испанских СМИ, в начале каждого матча девятого тура чемпионата футболисты откажутся от игры на 15 секунд. В заявлении AFE отмечается, что «Вильярреал» и «Барселона» не примут участие в акции, чтобы предотвратить интерпретацию протеста как потенциальной меры против любого клуба.
«Столкнувшись с постоянными отказами со стороны Ла Лиги и нереалистичными предложениями, AFE категорически отвергает проект, который не получил одобрения ведущих игроков нашего вида спорта, и требует от ассоциации работодателей создать переговорный стол, где будет предоставлена вся информация и проанализированы исключительные характеристики в проекте, учтены потребности и проблемы футболистов, гарантирована защита их трудовых прав и соблюдение действующих правил», — говорится в заявлении ассоциации.
В августе Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) одобрила проведение матча в Майами. Тогда же мадридский «Реал» обратился в УЕФА, Международную федерацию футбола (ФИФА) и Высший спортивный совет Испании (CSD) с требованием запретить проведение игры в США, однако организации в виде исключения одобрили проведение встречи за рубежом. Ранее Ла Лига планировала провести в США матч «Жирона» — «Барселона» в 2018 году и встречу «Атлетико» — «Вильярреал» в 2019 году, однако тогда RFEF и ФИФА выступили против подобной инициативы.