Ла Лига отменила проведение матча «Барселона» — «Вильярреал» в Майами

«Ла Лига объявляет, что после переговоров с организатором официального матча в Майами было принято решение отменить организацию мероприятия из-за неопределенности, возникшей в Испании за последние несколько недель. Ли Лига глубоко сожалеет, что этот проект, представлявший собой историческую и беспрецедентную возможность для международной экспансии испанского футбола, не сможет быть реализован. Проведение официального матча за пределами страны стало бы решающим шагом на пути к глобальному развитию турнира, укреплению международного присутствия клубов, позиционированию игроков и повышению узнаваемости испанского футбола на таком стратегическом рынке, как США. Проект полностью соответствовал всем федеральным нормам и не нарушал честности соревнований, что подтвердили компетентные учреждения, ответственные за обеспечение соответствия, которые выступили против него по другим причинам», — говорится в заявлении.