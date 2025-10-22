Ла Лига объявила об отмене матча «Барсы» в США. Протесты сработали, а Карвахаль не зря спорил с Тебасом?

Ла Лига объявила об отмене встречи 17-го тура между «Вильярреалом» и «Барселоной» в Майами, которая должна была состояться 20 декабря. Неужели протесты, которые ранее прошли на матчах в Испании, сработали?
Что произошло
Во вторник, 21 октября, Ла Лига разослала официальное письмо с объяснениями. Игра отменена по просьбе промоутеров на американской стороне.
«Ла Лига глубоко сожалеет о том, что этот проект, который представлял собой историческую и беспрецедентную возможность для интернационализации испанского футбола, не будет реализован. Проведение официального матча за пределами нашей страны стало бы решающим шагом в глобальном развитии соревнований, укрепило бы международное присутствие клубов, повысило бы статус игроков и сделало бы испанский футбол заметным на таком стратегически важном рынке, как США.
Проект полностью соответствовал регламенту национальной федерации и не затрагивал целостность турнира, это подтвердили компетентные органы. Их возражения были связаны с другими обстоятельствами. При том, как растет мировая конкуренция, когда АПЛ или Лига чемпионов продолжают расширять влияние и наращивать финансовую мощь, такие инициативы крайне важны для устойчивости и роста испанского футбола. А отказ от них мешает создавать новые источники дохода, ограничивает возможности клубов инвестировать и конкурировать, снижает международный потенциал всего испанского футбола», — говорится в заявлении.
Клубы протестовали весь тур
Само руководство Ла Лиги во главе с Хавьером Тебасом было обеими руками за этот матч, с помощью всех ресурсов отстаивало право лететь в путешествие в США, буквально давило авторитетом.
А вот клубы выступали резко против — и теперь наверняка довольны. Планы отправиться в декабре в Майами вместо Вильярреала подтвердили по ходу паузы на игры национальных сборных, а сразу после нее в 9-м туре Ла Лиги стартовые свистки звучали с задержкой из-за протеста. Капитаны всех команд собрались в чате в одном из мессенджеров и договорились организовать такую акцию. За ними стоял профсоюз футболистов, несогласный с идеями Тебаса: игроки требовали если не отмены, так хотя бы переговоров, обсуждения ситуации.
Интересно, что в чат специально не пригласили капитанов «Вильярреала» и «Барселоны», чтобы не было конфликта интересов. Но их волна шума все равно затронула: после начала матча с сине-гранатовыми «Жирона» 15 секунд не двигалась. Режиссеры трансляции это специально игнорировали, каждый раз включая планы стадиона с вертолета.
Публичный спор Карвахаля и Тебаса
Были другие шаги и несогласия. Например, «Реал» обратился в североамериканскую федерацию за запретом, а защитник Дани Карвахаль выяснял отношения с Тебасом прямо на глазах у общественности.
«Проведение игры в Майами, безусловно, означает искажение результатов соревнований. Эта ситуация не позволяет всем командам Ла лиги соревноваться в одинаковых условиях», — говорил капитан «Королевского клуба».
После этих слов Хавьер Тебас уколол мадридцев за клубное ТВ.
«На мой взгляд, больше всего фальсифицируют соревнование видеоролики, которые публиковало телевидение мадридского “Реала” в минувшем сезоне», — заявил глава Ла Лиги.
Карвахаль ответил в соцсетях: «Здравствуйте, мистер Тебас. Нарушение регламента — это фальсификация правил турнира. Вы можете говорить что угодно о видеороликах на канале “Реала”, но вы не можете игнорировать тот факт, что вышесказанное нарушает правила… Если матч состоится, на турнире будет клеймо».
В спор вмешался и президент «Барсы» Жоан Лапорта:
— «Реал» волен говорить все что хочет, я глава «Барселоны», и мы будем играть в Майами 20 декабря.
Как оказалось, матча в США все-таки не будет. По информации Marca, Ла Лига приняла финальное решение после обсуждения ситуации с американскими промоутерами, помогавшими в организации. На отмену повлияла «неопределенность, возникшая в Испании в последние недели».
Автор: Роман Кольцов