Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.31
П2
2.63
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.13
П2
7.20
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.60
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.57
X
5.01
П2
5.21
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.80
П2
12.75
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.58
П2
7.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аталанта
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.39
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.00
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.00
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.98
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.61
П2
2.32
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.80
П2
6.21
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.74
П2
3.23

Ла Лига объявила об отмене матча «Барсы» в США. Протесты сработали, а Карвахаль не зря спорил с Тебасом?

Никакого турне не будет.

Источник: Reuters

Ла Лига объявила об отмене встречи 17-го тура между «Вильярреалом» и «Барселоной» в Майами, которая должна была состояться 20 декабря. Неужели протесты, которые ранее прошли на матчах в Испании, сработали?

Что произошло

Во вторник, 21 октября, Ла Лига разослала официальное письмо с объяснениями. Игра отменена по просьбе промоутеров на американской стороне.

«Ла Лига глубоко сожалеет о том, что этот проект, который представлял собой историческую и беспрецедентную возможность для интернационализации испанского футбола, не будет реализован. Проведение официального матча за пределами нашей страны стало бы решающим шагом в глобальном развитии соревнований, укрепило бы международное присутствие клубов, повысило бы статус игроков и сделало бы испанский футбол заметным на таком стратегически важном рынке, как США.

Проект полностью соответствовал регламенту национальной федерации и не затрагивал целостность турнира, это подтвердили компетентные органы. Их возражения были связаны с другими обстоятельствами. При том, как растет мировая конкуренция, когда АПЛ или Лига чемпионов продолжают расширять влияние и наращивать финансовую мощь, такие инициативы крайне важны для устойчивости и роста испанского футбола. А отказ от них мешает создавать новые источники дохода, ограничивает возможности клубов инвестировать и конкурировать, снижает международный потенциал всего испанского футбола», — говорится в заявлении.

Клубы протестовали весь тур

Само руководство Ла Лиги во главе с Хавьером Тебасом было обеими руками за этот матч, с помощью всех ресурсов отстаивало право лететь в путешествие в США, буквально давило авторитетом.

А вот клубы выступали резко против — и теперь наверняка довольны. Планы отправиться в декабре в Майами вместо Вильярреала подтвердили по ходу паузы на игры национальных сборных, а сразу после нее в 9-м туре Ла Лиги стартовые свистки звучали с задержкой из-за протеста. Капитаны всех команд собрались в чате в одном из мессенджеров и договорились организовать такую акцию. За ними стоял профсоюз футболистов, несогласный с идеями Тебаса: игроки требовали если не отмены, так хотя бы переговоров, обсуждения ситуации.

Интересно, что в чат специально не пригласили капитанов «Вильярреала» и «Барселоны», чтобы не было конфликта интересов. Но их волна шума все равно затронула: после начала матча с сине-гранатовыми «Жирона» 15 секунд не двигалась. Режиссеры трансляции это специально игнорировали, каждый раз включая планы стадиона с вертолета.

Публичный спор Карвахаля и Тебаса

Были другие шаги и несогласия. Например, «Реал» обратился в североамериканскую федерацию за запретом, а защитник Дани Карвахаль выяснял отношения с Тебасом прямо на глазах у общественности.

«Проведение игры в Майами, безусловно, означает искажение результатов соревнований. Эта ситуация не позволяет всем командам Ла лиги соревноваться в одинаковых условиях», — говорил капитан «Королевского клуба».

После этих слов Хавьер Тебас уколол мадридцев за клубное ТВ.

«На мой взгляд, больше всего фальсифицируют соревнование видеоролики, которые публиковало телевидение мадридского “Реала” в минувшем сезоне», — заявил глава Ла Лиги.

Источник: Reuters

Карвахаль ответил в соцсетях: «Здравствуйте, мистер Тебас. Нарушение регламента — это фальсификация правил турнира. Вы можете говорить что угодно о видеороликах на канале “Реала”, но вы не можете игнорировать тот факт, что вышесказанное нарушает правила… Если матч состоится, на турнире будет клеймо».

В спор вмешался и президент «Барсы» Жоан Лапорта:

— «Реал» волен говорить все что хочет, я глава «Барселоны», и мы будем играть в Майами 20 декабря.

Как оказалось, матча в США все-таки не будет. По информации Marca, Ла Лига приняла финальное решение после обсуждения ситуации с американскими промоутерами, помогавшими в организации. На отмену повлияла «неопределенность, возникшая в Испании в последние недели».

Автор: Роман Кольцов