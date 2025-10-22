Ла Лига объявила об отмене матча «Барсы» в США. Протесты сработали, а Карвахаль не зря спорил с Тебасом?

«Ла Лига глубоко сожалеет о том, что этот проект, который представлял собой историческую и беспрецедентную возможность для интернационализации испанского футбола, не будет реализован. Проведение официального матча за пределами нашей страны стало бы решающим шагом в глобальном развитии соревнований, укрепило бы международное присутствие клубов, повысило бы статус игроков и сделало бы испанский футбол заметным на таком стратегически важном рынке, как США.



Проект полностью соответствовал регламенту национальной федерации и не затрагивал целостность турнира, это подтвердили компетентные органы. Их возражения были связаны с другими обстоятельствами. При том, как растет мировая конкуренция, когда АПЛ или Лига чемпионов продолжают расширять влияние и наращивать финансовую мощь, такие инициативы крайне важны для устойчивости и роста испанского футбола. А отказ от них мешает создавать новые источники дохода, ограничивает возможности клубов инвестировать и конкурировать, снижает международный потенциал всего испанского футбола», — говорится в заявлении.