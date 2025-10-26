Турецкий «Фатих Карагюмрюк» уволил бывшего главного тренера «Динамо» Личку

Личке 48 лет, в 2023 году он возглавил московское «Динамо». Под его руководством бело-голубые стали бронзовыми призерами чемпионата России в сезоне-2023/24. Об отставке Лички стало известно 1 мая. Ранее он работал в «Оренбурге», чешской команде «Хмел» и брестском «Динамо», которое привел к победе в чемпионате Белоруссии.