Захарян забил первый гол за «Реал Сосьедад» с февраля

Захарян впервые с февраля вошел в стартовый состав «Реал Сосьедад». Он отличился на 54-й минуте, увеличив преимущество своей команды — 2:0. Встреча завершилась со счетом 3:0, Захарян был заменен на 72-й минуте. Для россиянина этот гол стал третьим за время выступления за испанскую команду.