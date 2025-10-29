Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Рома
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.26
П2
7.10
Футбол. Италия
20:30
Комо
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.96
П2
6.60
Футбол. Италия
20:30
Ювентус
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.61
П2
7.47
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.40
П2
2.88
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Наполи
1
П1
X
П2

Захарян забил первый гол за «Реал Сосьедад» с февраля

Россиянин отличился на 54-й минуте матча 1/64 финала Кубка Испании с «Негрейрой».

Источник: Quality Sport Images/Getty Images

МАДРИД, 29 октября. /ТАСС/. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян забил гол в матче 1/64 финала Кубка Испании по футболу с командой «Негрейра».

Захарян впервые с февраля вошел в стартовый состав «Реал Сосьедад». Он отличился на 54-й минуте, увеличив преимущество своей команды — 2:0. Встреча завершилась со счетом 3:0, Захарян был заменен на 72-й минуте. Для россиянина этот гол стал третьим за время выступления за испанскую команду.

В текущем сезоне Захарян четыре раза выходил на замену в играх чемпионата Испании. Россиянин не отметился результативными действиями. В стартовый состав полузащитник попал впервые с 23 февраля. Тогда россиянин провел на поле тайм в матче чемпионата Испании прошлого сезона с «Леганесом» (3:0) и забил гол.

Захарян включен в расширенный состав сборной России на ноябрьские товарищеские матчи.

Захаряну 22 года. Он выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В прошлом сезоне полузащитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в четырех матчах в разных турнирах.