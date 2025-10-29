Захарян забил первый гол за «Реал Сосьедад» с февраля

МАДРИД, 29 октября. /ТАСС/. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян забил гол в матче 1/64 финала Кубка Испании по футболу с командой «Негрейра».
Захарян впервые с февраля вошел в стартовый состав «Реал Сосьедад». Он отличился на 54-й минуте, увеличив преимущество своей команды — 2:0. Встреча завершилась со счетом 3:0, Захарян был заменен на 72-й минуте. Для россиянина этот гол стал третьим за время выступления за испанскую команду.
В текущем сезоне Захарян четыре раза выходил на замену в играх чемпионата Испании. Россиянин не отметился результативными действиями. В стартовый состав полузащитник попал впервые с 23 февраля. Тогда россиянин провел на поле тайм в матче чемпионата Испании прошлого сезона с «Леганесом» (3:0) и забил гол.
Захарян включен в расширенный состав сборной России на ноябрьские товарищеские матчи.
Захаряну 22 года. Он выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В прошлом сезоне полузащитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в четырех матчах в разных турнирах.