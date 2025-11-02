Дубль Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Валенсию» в матче Ла Лиги

«Сливочные» решили исход игры еще в первом тайме, трижды поразив ворота гостей. Отличились Килиан Мбаппе, оформивший дубль (19-я минута, 21) и Джуд Беллингем (44). Также Винисиус Жуниор не реализовал пенальти (43).
Во второй 45-минутке Альваро Фернандес довел преимущество «Реала» до неприличного (83). В итоге 4:0 — команда Хаби Алонсо продолжает уверенно лидировать в таблице Ла Лиги (30 очков), «Валенсия» идет на 18-м месте (9 баллов).
Футбол, Испания, 11-й тур
1.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Карлос Корберан
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
19′
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
31′
Джуд Беллингем
(Федерико Вальверде)
44′
Альваро Каррерас
82′
Нереализованные пенальти
Реал
Винисиус Жуниор
43′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
18
Альваро Каррерас
5
Джуд Беллингем
30
Франко Мастантуоно
3
Эдер Милитау
15
Арда Гюлер
46′
6
Эдуардо Камавинга
14
Орельен Тшуамени
36′
46′
19
Дани Себальос
10
Килиан Мбаппе
79′
9
Эндрик
7
Винисиус Жуниор
79′
11
Родригу
24
Дин Хейсен
68′
17
Рауль Асенсио
Валенсия
25
Хулен Агирресабала
14
Хосе Гайя
5
Сезар Таррега
3
Хосе Копете
22
Батист Сантамария
7
Арно Груневелд
12
Тьерри Коррейа
55′
21
Хесус Васкес
11
Луис Риоха
55′
24
Эрай Джемерт
16
Диего Лопес
55′
9
Уго Дуро
18
Хосе Луис Гарсия Пепелу
87′
8
Хави Герра
88′
15
Лукас Бельтран
46′
10
Андре Алмейда I
Статистика
Реал
Валенсия
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
21
4
Удары в створ
11
1
Угловые
7
1
Фолы
14
7
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Матео Бускетс Феррер
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти