Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Алавес
1
:
Эспаньол
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.70
П2
8.50
Футбол. Германия
2-й тайм
Кельн
2
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.60
П2
10.50
Футбол. Италия
2-й тайм
Фиорентина
0
:
Лечче
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
10.50
П2
1.09
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
2
:
Пиза
2
Все коэффициенты
П1
15.00
X
1.06
П2
23.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Вест Хэм
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
17.00
П2
101.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Балтика
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Спартак Кс
3
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Ланс
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.48
П2
5.92
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.34
П2
8.50
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.81
П2
5.07
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.27
П2
6.82
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.65
П2
3.65
Футбол. Германия
19:30
Вольфсбург
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.90
П2
2.36
Футбол. Италия
20:00
Парма
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.29
X
3.03
П2
2.14
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.24
X
7.40
П2
14.25
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.11
П2
3.75
Футбол. Франция
22:45
Брест
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.44
П2
2.34
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.43
П2
6.03
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Футболисты минского «Динамо» победили в матче чемпионата Беларуси

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» одержали победу в домашнем матче 27-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В сегодняшнем поединке на поле Национального футбольного стадиона динамовцы выиграли у футболистов «Слуцка» со счетом 3:1. Голевой дубль у минчан оформил Карен Варданян.

Также сегодня дзержинский «Арсенал» сыграл вничью с футболистами «Гомеля» — 0:0.

Результаты остальных встреч 27-го тура: «МЛ Витебск» — «Ислочь» (Минский район) — 3:1, «Славия» (Мозырь) — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:0, «Сморгонь» — «Витебск» — 0:2, «Динамо» (Брест) — «Молодечно» — 1:0.

Положение в группе лидеров: «МЛ Витебск» — 61 очко (27 матчей), «Динамо» (Минск) — 56 (27), «Славия» — 53 (27), «Динамо» (Брест) — 48 (27).

Динамо Мн
3:1
Первый тайм: 0:0
Слуцк
Футбол, Беларусь, 27-й тур
2.11.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Городской
Главные тренеры
Вадим Скрипченко
Виталий Павлов
