Футболисты минского «Динамо» победили в матче чемпионата Беларуси

В сегодняшнем поединке на поле Национального футбольного стадиона динамовцы выиграли у футболистов «Слуцка» со счетом 3:1. Голевой дубль у минчан оформил Карен Варданян.
Также сегодня дзержинский «Арсенал» сыграл вничью с футболистами «Гомеля» — 0:0.
Результаты остальных встреч 27-го тура: «МЛ Витебск» — «Ислочь» (Минский район) — 3:1, «Славия» (Мозырь) — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:0, «Сморгонь» — «Витебск» — 0:2, «Динамо» (Брест) — «Молодечно» — 1:0.
Положение в группе лидеров: «МЛ Витебск» — 61 очко (27 матчей), «Динамо» (Минск) — 56 (27), «Славия» — 53 (27), «Динамо» (Брест) — 48 (27).
Футбол, Беларусь, 27-й тур
2.11.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
