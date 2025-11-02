Киевское «Динамо» прервало 42-матчевую беспроигрышную серию

Встреча во Львове завершилась со счетом 3:1 в пользу «Шахтера». В составе победителей мячи забили Эгиналду (3-я минута) и Невертон (54). У «Динамо» отличился Виталий Буяльский (56), автоголом отметился его партнер по команде Владислав Кабаев (90+4).
У киевского «Динамо» прервалась клубная рекордная беспроигрышная серия, которая длилась в чемпионате страны с мая 2024 года. Тогда киевляне также уступили «Шахтеру». После этого команда из Киева сыграла 42 матча, одержав 27 побед и 15 раз сыграв вничью.
«Шахтер», набрав 24 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. «Динамо» (20) занимает вторую строчку.