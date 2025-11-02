Дубль Холанда позволил «Ман Сити» обыграть «Борнмут» и подняться на 2-е место в АПЛ

В составе победителей дубль оформил Эрлинг Холанд, которому дважды ассистировал Райан Шерки. Норвежец довел число голов в текущем сезоне АПЛ до 13, а во всех турнирах — до 26.
Еще один мяч забил Нико О’Райлли. Гол гостей на счету Тайлера Адамса.
«Манчестер Сити» с 19 очками поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ, команда Хосепа Гвардиолы на 6 баллов отстает от лидирующего «Арсенала». У «Борнмута» 18 очков и четвертая позиция в лиге.
Футбол, Англия, Тур 10
2.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Андони Ираола
Голы
Манчестер Сити
Эрлин Холанн
(Райан Шерки)
17′
Эрлин Холанн
(Райан Шерки)
33′
Нико О`Райли
(Фил Фоден)
60′
Борнмут
Тайлер Адамс
25′
Составы команд
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
26′
27
Матеус Нунес
33
Нико О`Райли
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
14
Нико Гонсалес
10
Райан Шерки
73′
4
Тиджани Рейндерс
11
Жереми Доку
73′
26
Савио
47
Фил Фоден
45′
90′
21
Райан Аит Нури
9
Эрлин Холанн
82′
7
Омар Мармуш
20
Бернарду Силва
90′
16
Родри
Борнмут
1
Джордже Петрович
3
Адриен Трюффер
65′
16
Маркус Таверньер
24
Антуан Семеньо
18
Бафоде Диаките
5
Маркос Сенеси
20
Алекс Хименес
62′
4
Льюис Кук
7
Дэвид Брукс
62′
19
Джастин Клюйверт
87′
22
Эли Жуниор Крупи
62′
9
Эванилсон
8
Алекс Скотт
73′
10
Райан Кристи
12
Тайлер Адамс
80′
11
Бен Доук
Статистика
Манчестер Сити
Борнмут
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
15
8
Удары в створ
8
5
Угловые
9
4
Фолы
8
11
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
