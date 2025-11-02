Жодинские торпедовцы уступили футболистам «Минска» в чемпионате Беларуси

Положение в группе лидеров после 27 туров: «МЛ Витебск» — 61 очко, «Динамо» (Минск) — 56, «Славия» — 53, «Динамо» (Брест) — 48. Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно», у которого 11 очков, на 7 баллов больше у «Слуцка», в активе «Сморгони» 24 очка. Список лучших бомбардиров возглавляет форвард «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 17 мячей.