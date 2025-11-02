Жодинские торпедовцы уступили футболистам «Минска» в чемпионате Беларуси

Играя в Жодино, гости сумели сдержать атаки хозяев, а на 73-й минуте встречи Набиль Натама в контратаке забил победный гол — 1:0 в пользу «Минска».
Также сегодня минское «Динамо» победило на своем поле футболистов «Слуцка» — 3:1, гродненский «Неман» у себя дома проиграл борисовскому БАТЭ со счетом 0:2, дзержинский «Арсенал» и «Гомель» разошлись миром — 0:0.
Результаты остальных встреч 27-го тура: «МЛ Витебск» — «Ислочь» (Минский район) — 3:1, «Славия» (Мозырь) — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:0, «Сморгонь» — «Витебск» — 0:2, «Динамо» (Брест) — «Молодечно» — 1:0.
Положение в группе лидеров после 27 туров: «МЛ Витебск» — 61 очко, «Динамо» (Минск) — 56, «Славия» — 53, «Динамо» (Брест) — 48. Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно», у которого 11 очков, на 7 баллов больше у «Слуцка», в активе «Сморгони» 24 очка. Список лучших бомбардиров возглавляет форвард «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 17 мячей.
В следующем туре встречаются:
7 ноября. «Молодечно» — «МЛ Витебск», «Гомель» — «Динамо» (Брест).
8 ноября. «Нафтан» — «Слуцк», «Минск» — «Неман», «Динамо» (Минск) — «Арсенал».
9 ноября. «Ислочь» — «Сморгонь», БАТЭ — «Славия», «Витебск» — «Торпедо-БелАЗ».
Юрий Пунтус
