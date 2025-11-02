Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
0
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.08
П2
3.55
Футбол. Франция
1-й тайм
Брест
0
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.60
П2
5.50
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.47
П2
6.00
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Хоффенхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Жодинские торпедовцы уступили футболистам «Минска» в чемпионате Беларуси

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Торпедо-БелАЗа» уступили «Минску» на финише 27-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

Играя в Жодино, гости сумели сдержать атаки хозяев, а на 73-й минуте встречи Набиль Натама в контратаке забил победный гол — 1:0 в пользу «Минска».

Также сегодня минское «Динамо» победило на своем поле футболистов «Слуцка» — 3:1, гродненский «Неман» у себя дома проиграл борисовскому БАТЭ со счетом 0:2, дзержинский «Арсенал» и «Гомель» разошлись миром — 0:0.

Результаты остальных встреч 27-го тура: «МЛ Витебск» — «Ислочь» (Минский район) — 3:1, «Славия» (Мозырь) — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:0, «Сморгонь» — «Витебск» — 0:2, «Динамо» (Брест) — «Молодечно» — 1:0.

Положение в группе лидеров после 27 туров: «МЛ Витебск» — 61 очко, «Динамо» (Минск) — 56, «Славия» — 53, «Динамо» (Брест) — 48. Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно», у которого 11 очков, на 7 баллов больше у «Слуцка», в активе «Сморгони» 24 очка. Список лучших бомбардиров возглавляет форвард «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 17 мячей.

В следующем туре встречаются:

7 ноября. «Молодечно» — «МЛ Витебск», «Гомель» — «Динамо» (Брест).

8 ноября. «Нафтан» — «Слуцк», «Минск» — «Неман», «Динамо» (Минск) — «Арсенал».

9 ноября. «Ислочь» — «Сморгонь», БАТЭ — «Славия», «Витебск» — «Торпедо-БелАЗ».

Торпедо-БелАЗ
0:1
Первый тайм: 0:0
Минск
Футбол, Беларусь, 27-й тур
2.11.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Торпедо
Главные тренеры
Юрий Пунтус
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти