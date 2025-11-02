Ричмонд
«Барселона» обыграла «Эльче» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. «Барселона» обыграла «Эльче» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.

Источник: Reuters

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Ламин Ямаль (9-я минута), Ферран Торрес (11) и Маркус Рэшфорд (61). У «Эльче» отличился Рафаэль Мир (42).

«Барселона», набрав 25 очков, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Эльче» (14 очков) располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Барселона» 9 ноября сыграет в гостях с «Сельтой». 7 ноября «Эльче» примет «Реал Сосьедад».

Результаты других матчей:

  • «Леванте» — «Сельта» — 1:2;
  • «Алавес» — «Эспаньол» — 2:1.

Барселона
3:1
Первый тайм: 2:1
Эльче
Футбол, Испания, 11-й тур
2.11.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys, 44370 зрителей
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Эдер Сарабия
Голы
Барселона
Ламин Ямаль
(Алехандро Бальде)
9′
Ферран Торрес
(Фермин Лопес)
11′
Маркус Рэшфорд
(Фермин Лопес)
61′
Эльче
Рафа Мир
(Альваро Нуньес)
42′
Составы команд
Барселона
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
21
Френки де Йонг
17
Марк Касадо
4
Рональд Араухо
24
Эрик Гарсия
3
Алехандро Бальде
74′
35
Херард Мартин
16
Фермин Лопес
66′
20
Дани Ольмо
7
Ферран Торрес
88′
27
Педро Фернандес
10
Ламин Ямаль
88′
19
Руни Барджи
14
Маркус Рэшфорд
74′
9
Роберт Левандовски
Эльче
13
Иньяки Пенья
15
Альваро Нуньес
10
Рафа Мир
8
Марк Агуадо
22
Давид Аффенгрюбер
14
Алейкс Фебас
3
Адрия Педроса
82′
18
Джон Дональд
11
Херман Валера
70′
39
Эктор Форт
9
Андре Силва
74′
20
Альваро Родригес
6
Педро Бигас
70′
7
Яго Сантьяго
16
Мартин Нето
35′
46′
30
Родриго Мендоса
Статистика
Барселона
Эльче
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
17
9
Удары в створ
5
3
Угловые
6
3
Фолы
12
16
Офсайды
5
5
Судейская бригада
Главный судья
Мигель Сесма Эспиноса
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти