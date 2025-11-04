Tuttosport признала погибшего Жоту лучшим футболистом 2025 года

Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. Вместе с командой он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. Всего в составе английской команды он провел 182 матча, забил 65 голов и отдал 26 голевых передач. В составе сборной Португалии он дважды выиграл Лигу наций. Ранее он выступал за испанский «Атлетико», португальский «Порту» и английский «Вулверхэмптон».