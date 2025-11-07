Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.78
П2
3.17
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.15
П2
3.59
Футбол. Франция
22:45
Париж
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.67
П2
3.26
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.25
П2
2.75
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Университатя Кр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
1
:
Ягеллония
1
П1
X
П2

Источник: Ташуев может возглавить минское «Динамо»

Российский тренер Сергей Ташуев может возглавить минское «Динамо», сообщает Legalbet.

Источник: ФК "Ахмат"

По информации источника, 66-летний специалист входит в шорт-лист белорусского клуба на случай увольнения Александра Павлова, которое может произойти, если команда не выиграет чемпионат Белоруссии.

После 27 туров минчане с 56 очками занимают второе место, отставая от лидирующего «МЛ Витебск» на 5 очков.

Последним местом работы Ташуева был «Ахмат», который он покинул в мае 2025 года. До этого он тренировал «Факел», солигорский «Шахтер», «Чайку», «Кубань», «Анжи», донецкий «Металлург», «Салют», «Спартак» из Нальчика и «Краснодар».