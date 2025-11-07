Футболисты «Гомеля» продлили беспроигрышную серию в чемпионате Беларуси

Сегодня гомельчане разгромили на своем поле брестское «Динамо» с результатом 3:0. В первом тайме Алексей Антилевский открыл счет, а после перерыва Денис Лаптев и Евгений Барсуков (с пенальти) еще дважды поразили ворота гостей. В пяти последних встречах гомельчане одержали три победы и два раза сыграли вничью.