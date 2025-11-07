Футболисты «Гомеля» продлили беспроигрышную серию в чемпионате Беларуси

Сегодня гомельчане разгромили на своем поле брестское «Динамо» с результатом 3:0. В первом тайме Алексей Антилевский открыл счет, а после перерыва Денис Лаптев и Евгений Барсуков (с пенальти) еще дважды поразили ворота гостей. В пяти последних встречах гомельчане одержали три победы и два раза сыграли вничью.
В первом сегодняшнем поединке лидер первенства «МЛ Витебск» одолел на выезде аутсайдеров футболистов «Молодечно» с минимальным перевесом в счете — 1:0. Уже завтра витебчане могут впервые стать чемпионами Беларуси, это произойдет, если минское «Динамо» не выиграет у дзержинского «Арсенала».
Также завтра «Нафтан» примет в Новополоцке футболистов «Слуцка», а «Минск» сыграет у себя дома с гродненским «Неманом». Заключительные поединки 28-го тура состоятся 9 ноября: «Ислочь» (Минский район) — «Сморгонь», БАТЭ (Борисов) — «Славия» (Мозырь), «Витебск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).
Положение в группе лидеров: «МЛ Витебск» — 64 очка (28 матчей), «Динамо» (Минск) — 56 (27), «Славия» — 53 (27), «Динамо» (Брест) — 48 (28), «Минск» — 45 (27). Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно», у которого 11 очков, на 7 баллов больше у «Слуцка», в активе «Сморгони» 24 очка.
Список лучших бомбардиров возглавляет форвард «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 17 мячей.
Сергей Ковальчук
