Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.78
П2
3.17
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.13
П2
3.60
Футбол. Франция
22:45
Париж
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.65
П2
3.25
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.22
П2
2.76
Футбол. Премьер-лига
08.11
Динамо
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.54
П2
7.50
Футбол. Первая лига
08.11
Арсенал
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.69
П2
8.50

Футболисты «Гомеля» продлили беспроигрышную серию в чемпионате Беларуси

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Гомеля» продлили беспроигрышную серию в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Сегодня гомельчане разгромили на своем поле брестское «Динамо» с результатом 3:0. В первом тайме Алексей Антилевский открыл счет, а после перерыва Денис Лаптев и Евгений Барсуков (с пенальти) еще дважды поразили ворота гостей. В пяти последних встречах гомельчане одержали три победы и два раза сыграли вничью.

В первом сегодняшнем поединке лидер первенства «МЛ Витебск» одолел на выезде аутсайдеров футболистов «Молодечно» с минимальным перевесом в счете — 1:0. Уже завтра витебчане могут впервые стать чемпионами Беларуси, это произойдет, если минское «Динамо» не выиграет у дзержинского «Арсенала».

Также завтра «Нафтан» примет в Новополоцке футболистов «Слуцка», а «Минск» сыграет у себя дома с гродненским «Неманом». Заключительные поединки 28-го тура состоятся 9 ноября: «Ислочь» (Минский район) — «Сморгонь», БАТЭ (Борисов) — «Славия» (Мозырь), «Витебск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).

Положение в группе лидеров: «МЛ Витебск» — 64 очка (28 матчей), «Динамо» (Минск) — 56 (27), «Славия» — 53 (27), «Динамо» (Брест) — 48 (28), «Минск» — 45 (27). Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно», у которого 11 очков, на 7 баллов больше у «Слуцка», в активе «Сморгони» 24 очка.

Список лучших бомбардиров возглавляет форвард «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 17 мячей.

Гомель
3:0
Первый тайм: 0:0
Динамо Брс
Футбол, Беларусь, 28-й тур
7.11.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Сергей Ковальчук
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти