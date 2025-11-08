«На самом деле мы были очень стабильны, но в том, что стабильно проигрывали.
Мы должны быть последовательны и делать все правильно. Играть с “Манчестер Сити” на выезде — одно из самых сложных испытаний в сезоне. Это очень интересный матч, который мы с нетерпением ждем.
Я сосредоточен только на нас, и сейчас мы сконцентрированы на стабильности. Мы проиграли несколько матчей, как вы знаете — гораздо больше, чем обычно. Но потом выиграли два.
Мы сосредоточены на прогрессе и восстановлении формы игроков. А дальше посмотрим, к чему это приведет», — сказал Слот на предматчевой пресс-конференции.
Арне Слот: «Ливерпуль» был очень стабилен — стабильно проигрывал
Арне Слот пошутил о состоянии «Ливерпуля» перед воскресным матчем с «Манчестер Сити» в 11-м туре АПЛ.
