Арне Слот: «Ливерпуль» был очень стабилен — стабильно проигрывал

Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.26
П2
7.75
Футбол. Первая лига
15:00
Арсенал
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.69
П2
8.50
Футбол. Англия
15:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.62
П2
2.52
Футбол. Испания
16:00
Жирона
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.22
П2
3.27
Футбол. Первая лига
16:00
Родина
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.88
П2
5.46
Футбол. Премьер-лига
16:30
Пари Нижний Новгород
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.30
П2
2.49
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо Мх
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.25
П2
2.42
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.50
П2
6.90
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.83
X
2.91
П2
3.01
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.25
П2
3.55
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.00
П2
7.00
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.90
X
4.06
П2
1.90
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.64
X
3.93
П2
2.53
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
13.00
X
7.50
П2
1.22
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.30
П2
3.38
Футбол. Англия
18:00
Вест Хэм
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.65
П2
4.25
Футбол. Испания
18:15
Севилья
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.37
П2
3.76
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.40
П2
2.21
Футбол. Франция
19:00
Марсель
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.94
П2
7.00
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.20
П2
7.75
Футбол. Англия
20:30
Сандерленд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
7.75
X
4.47
П2
1.48
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.76
П2
3.35
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.55
П2
4.77
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
2
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2

Арне Слот: «Ливерпуль» был очень стабилен — стабильно проигрывал

Арне Слот пошутил о состоянии «Ливерпуля» перед воскресным матчем с «Манчестер Сити» в 11-м туре АПЛ.

Источник: Спортс"

«На самом деле мы были очень стабильны, но в том, что стабильно проигрывали.

Мы должны быть последовательны и делать все правильно. Играть с “Манчестер Сити” на выезде — одно из самых сложных испытаний в сезоне. Это очень интересный матч, который мы с нетерпением ждем.

Я сосредоточен только на нас, и сейчас мы сконцентрированы на стабильности. Мы проиграли несколько матчей, как вы знаете — гораздо больше, чем обычно. Но потом выиграли два.

Мы сосредоточены на прогрессе и восстановлении формы игроков. А дальше посмотрим, к чему это приведет», — сказал Слот на предматчевой пресс-конференции.

Футбол. Англия
09.11
Манчестер Сити
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.13
П2
3.75