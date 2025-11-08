Клопп о 1000-м матче Гвардиолы: «Я достиг этой отметки на 81 игру быстрее — наверное, единственный раз, когда я тебя опередил! Ты был и остаешься источником вдохновения для всех нас»

«Пеп, мой друг! Добро пожаловать в клуб 1000! Не могу поверить, что ты выглядишь так молодо и уже достиг этой невероятной отметки. Наверное, не стоит говорить, что я достиг ее на 81 игру быстрее, но… Наверное, это единственный раз, когда я опередил тебя!



Для меня было удовольствием и честью так часто встречаться с тобой на протяжении карьеры. Это были самые сложные матчи, но они мне нравились больше всего, потому что ты был и остаешься источником вдохновения для всех нас.



Твое понимание футбола практически непревзойденное, а твое желание проявлять себя каждый день просто выдающееся. Теперь ты член еще одного легендарного клуба — вперед к следующему! Всего наилучшего, до скорой встречи, прекрасно отпразднуй это событие — возможно, с бокалом красного вина!» — сказал Юрген Клопп в видеообращении.